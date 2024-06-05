關渡碼頭貨櫃市集開幕未滿月亂象多 停車格驚見「燈桿」卡位

北市關渡碼頭貨櫃市集上月風光開幕，迄今吸引不少大小朋友到訪，然而卻有停車動線亂、機車停在人行道亂象、上廁所得要排隊超過15分鐘，甚至燈桿立在停車格內等狀況，民眾大嘆不愉快經驗，希望市府能盡快改善。停管處回應，路燈暫時不移動，後續會塗銷現有車格，並加裝軟式防撞桿。

水利處打造大稻埕碼頭貨櫃市集，如今已成國內外遊客到北市朝聖、打卡地標，5月21日再推出新的水岸景點「關渡碼頭貨櫃市集」，不只欣賞關渡水岸風情，大啖日式、義式、韓式等14個異國美食攤位，還有音樂表演及裝置藝術創作。

民眾鄭小姐說，假日帶小朋友開心來到關渡碼頭貨櫃市集走走，一到現場卻發現停車場大排長龍，回堵1、200公尺，接著推嬰兒車步行前往途中，不少機車占據人行道，相當不便。另外，現場廁所僅有4間，排隊至少15分鐘，廁所內外的光線昏暗、又濕又臭，想要幫小孩換尿布，卻苦無尿布台可用。

議員侯漢廷接獲陳情，也發現觀景平台圍欄、樓梯的鏤空設計，穿裙裝的遊客恐春光外洩。另外，現場無規畫機車停車位，停車亂象影響行人通行，汽車停車格位動線設計不佳、標線模糊，甚至有「燈桿」立在車格內，害得駕駛憂刮傷愛車不敢停，正因停車動線設計不良，導致車流回堵。

台北市停管處回應，目前5處汽車停車格內的路燈為水利處設置，暫時不會移動，後續會塗銷現有車格，並加裝軟式防撞桿。若水利處認為可移動路燈，車格就可留下，若無法移動、但有停車需求，後續要增設、調整汽車停車格位，停管處都會全力配合。

台北市水利處表示，已於5月31日現勘，請停管處及公運處評估增設機車停車區可行性。另請警察局協助假日交通疏導；汽車停車場動線、停車環境則請停管處改善。