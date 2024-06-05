聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市府將設食安官 規畫秘書長出任 督導各局處

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

寶林事件後台北市衛生局接獲的食安投訴暴增，市議員柳采葳昨質詢指，去年六都食品衛生查驗件數，北市檢驗量能不及台中、新北、桃園，不合格率也最高，建議北市應增設食安處，提高把關食安力道。蔣萬安允諾成立府級的食安官，由秘書長出任並督導各局處。

柳采葳說，近1個月北市衛生局接獲623件食安投訴，平均每天20.7件，4月29日至5月28日民眾向衛生局投訴的食安問題，包含餐廳環境雜亂、老鼠亂竄、吃到蟑螂等。

柳也說，北市有營業登記餐廳2萬3995家，衛生稽查科人力僅67人，平均一人守望300多家餐廳，況且稽查員業務不僅食品檢驗，還包括藥物、化妝品稽查，負荷沉重。

食藥署統計去年六都食品衛生查驗件數，台中市達8萬3557件，是六都最高；其中86件不合格，不合格率0.10%，為六都最低。而台北市查驗6萬3658件，檢驗量能六都倒數第3名；其中515件不合格，不合格率0.8%，為六都最高。

蔣萬安表示，台中市設有食安處，發揮一定成效，台北市衛生局有食品藥物管理科、衛生稽查科可橫向聯繫合作，互動算緊密。

對於議員建議設食安官並拉高到府級，蔣回應，初步構想是由秘書長李泰興任食安官，統籌衛生、法務、產發、社會等單位，希望在1個月內，完善相關編制。

北市 衛生局 食安

延伸閱讀

議員批食安投訴案增 蔣萬安規劃拉高層級因應

9天總質詢結束 蔣萬安允諾：回應台北市民期待

北市食安投訴暴增 蔣萬安允成立府級食安官

柳采葳質詢寶可夢卡充斥盜版 蔣萬安：確實分辨不出

相關新聞

1都更核定拖9年 北市效率挨轟

台北市30年以上老屋有65.5萬戶，市長蔣萬安日前宣布推動「大都更計畫」，議員調閱資料發現，前市長柯文哲任內有都更案竟花...

新北生育獎勵 明年起加碼

桃園生育獎勵優於新北，出現工作、生活在新北，戶籍卻在桃園的特殊現象。新北市議會國民黨團昨聯合質詢，要求市長侯友宜提高生育...

林口等輕軌 擬先做公車專用道

1200通勤月票上路後，新北林口運量大幅度提升到每公里3472人次，距蓋輕軌門檻3500人次差一步之遙，民代建議先規畫公...

北市府將設食安官 規畫秘書長出任 督導各局處

寶林事件後台北市衛生局接獲的食安投訴暴增，市議員柳采葳昨質詢指，去年六都食品衛生查驗件數，北市檢驗量能不及台中、新北、桃...

信維大樓都更後坪數縮水？容獎無法共用 北市府：獎勵疊加會難控制

台北市政府去年底推出「整宅專業容積獎勵」和「防災型都更獎勵」，信維大樓有住戶當時表示盼成為第一案，但兩專案條件雖未衝突卻...

蔣萬安議會總質詢 談輝達AI研發中心、都更、內湖交通

臺北市長蔣萬安4日赴議會總質詢，談及輝達（NVIDIA）千人規模的研發中心，蔣萬安強調會積極爭取落腳台北，至於都更與內湖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。