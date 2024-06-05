聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市府將設食安官 規畫秘書長出任 督導各局處
寶林事件後台北市衛生局接獲的食安投訴暴增，市議員柳采葳昨質詢指，去年六都食品衛生查驗件數，北市檢驗量能不及台中、新北、桃園，不合格率也最高，建議北市應增設食安處，提高把關食安力道。蔣萬安允諾成立府級的食安官，由秘書長出任並督導各局處。
柳采葳說，近1個月北市衛生局接獲623件食安投訴，平均每天20.7件，4月29日至5月28日民眾向衛生局投訴的食安問題，包含餐廳環境雜亂、老鼠亂竄、吃到蟑螂等。
柳也說，北市有營業登記餐廳2萬3995家，衛生稽查科人力僅67人，平均一人守望300多家餐廳，況且稽查員業務不僅食品檢驗，還包括藥物、化妝品稽查，負荷沉重。
食藥署統計去年六都食品衛生查驗件數，台中市達8萬3557件，是六都最高；其中86件不合格，不合格率0.10%，為六都最低。而台北市查驗6萬3658件，檢驗量能六都倒數第3名；其中515件不合格，不合格率0.8%，為六都最高。
蔣萬安表示，台中市設有食安處，發揮一定成效，台北市衛生局有食品藥物管理科、衛生稽查科可橫向聯繫合作，互動算緊密。
對於議員建議設食安官並拉高到府級，蔣回應，初步構想是由秘書長李泰興任食安官，統籌衛生、法務、產發、社會等單位，希望在1個月內，完善相關編制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言