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林口等輕軌 擬先做公車專用道

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

1200通勤月票上路後，新北林口運量大幅度提升到每公里3472人次，距蓋輕軌門檻3500人次差一步之遙，民代建議先規畫公車專用道，為避免離峰使用量低，可採調撥車道方式，培養運量與使用習慣，有助日後銜接輕軌。市長侯友宜允諾納入評估；交通局長鍾鳴時表示，需要6至8個月先期評估，完成時間預計要2年。

市議員蔡淑君指出，淡海輕軌、安坑輕軌從規畫到完工要10年左右，輕軌是長期政策，但交通需求有急迫性，等待輕軌時，應先擴增公車路線，並設置公車專用道。蔡觀察，林口大眾運輸尖峰時刻人滿為患，離峰時段可採調撥車道方式，目前文化二路公車路線不夠多、文化一路則有太多車輛，設在文化三路為佳。

三井OUTLET二期、東森與林口工一工業區將陸續進駐，當地人口、交通流量增加，蔡淑君表示，文化一路國道南出北入匝道即將完成，專用公車路線是短期可行措施。

鍾鳴時表示，評估公車專用道要6至8個月，完成則要2年左右，如果完成，每小時、單向服務可達5000人次，逼近輕軌的6000人次。

蔡淑君也說，近期接獲許多通勤族投訴，抱怨尖峰時期多條公車路線班次竟「不增反減」，導致上班擠公車相當困難，市府應提出改善辦法。

公車 安坑輕軌 林口

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