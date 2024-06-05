新北生育獎勵 明年起加碼

桃園生育獎勵優於新北，出現工作、生活在新北，戶籍卻在桃園的特殊現象。新北市議會國民黨團昨聯合質詢，要求市長侯友宜提高生育獎勵，侯允諾明年起第一胎生育獎勵提升到3萬、第二胎4萬、第三胎5萬，金額與桃園一致。

另，有議員建議營養午餐應全面免費，侯表示，若要全面免費，一年經費恐暴增30億到42億，將提高食材補助，讓孩子吃更好。

新北市生育獎勵目前第一胎2萬元、第二胎2萬、第三胎3萬元，市議員呂家愷說，新北是全台縮影，他遇到很多年輕家長將戶籍設在桃園，目的是希望能領到桃園市生育補助，足見新北生育獎勵不足，難以把更多年輕爸媽留在新北。

侯友宜坦言，基北北桃屬同一生活圈，生育獎勵不該落差太大，他與民政局等單位研究預算後，認為確實有必要調整，希望大家願意留在新北多生育。

侯允諾，明年起，第一胎將調整為3萬、第二胎4萬、第三胎5萬，今年會把預算編足，明年開始實施，補助金額與桃園一致。

國民黨團書記長陳偉杰說，不少新北市民考量生育補助，將戶籍遷往台北或桃園，市府近日先是宣布放寬好孕專車對象，接著又提高生育獎勵金，算是給年輕父母的「小確幸」。議員江怡臻是二寶媽，笑稱「會考慮生第三胎」。