信維大樓都更後坪數縮水？容獎無法共用 北市府：獎勵疊加會難控制

台北市政府去年底推出「整宅專業容積獎勵」和「防災型都更獎勵」，信維大樓有住戶當時表示盼成為第一案，但兩專案條件雖未衝突卻無法共用，住戶抱怨，試算都更後只能拿到原有坪數的八成「完全不夠住」，議員呼籲，市府應送都委會檢討法規。都發局允諾會彙整相關資料送都委會研議。

李柏毅表示，信維大樓屬於黃單建築，因很多原因導致都更進度緩慢，時間已超過20年，不過現在已經有超過7成住戶願意都更，但最近接到陳情，住戶都更後實際能換到面積，僅剩原來8成完全不夠住，且市府去年10月推出防災都更與整宅專案容積獎勵無法併用，限縮民眾能拿到容積獎勵。

李柏毅說，「整宅專業容積獎勵」是根據歷史背景給予，「防災型都更」則是鼓勵耐震力不足建築物住戶改建意願，且符合都更重建、規模達1000平方公尺、合法建物、耐震能力不足，就可以拿30%容積獎勵，兩者並不排斥，但「危險建物獎勵容積」卻有上限，在基準容積兩倍為上限情況下，無法拿到完整的30%，防災獎勵與其他獎勵，不是互相累加，而是互相排斥。

李柏毅認為，增加民眾都更的意願及信維大樓的都更進度，市府應重新修訂「防災型都市更新細部計畫案」及「整建住宅專案計畫」。都發局長王玉芬表示，目前正在蒐集相關意見，會送到都委會研議。

更新處長陳建華表示，當初設計專案是根據不一樣型態給予協助，「防災型都更」只要符合條件就給予30%容積獎勵，這種獎勵是不能疊加，站在更新處立場，會希望選擇最有利的獎勵，若容積獎勵可以疊加，每個案子量體多大是無法掌握。

陳建華說，信維大樓都更案確實因住戶內部一些原因，進度較為緩慢，但都更實際能拿回坪數，還是必須參考地段、市場機制等，每一個個案討論都有不同背景，但還是希望能維持公平原則。針對議員建議和近期民眾針對「防災型都更」等相關提案，送都委會討論。