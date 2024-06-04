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9天總質詢結束 蔣萬安允諾：回應市民期待

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安在市政總質詢最後一天發表結語。圖／台北市議會直播
台北市長蔣萬安在市政總質詢最後一天發表結語。圖／台北市議會直播

台北市議會為期9天的市政總質詢今天告一段落，台北市長蔣萬安發表結語，細數半年來面對到的挑戰，市政團隊第一線解決問題，特別是0403地震後大都更時代的急迫性，他向行政院會爭取加速北市老舊校舍改建的專案補助，以及氣候變遷、AI浪潮等因應，市府會回應市民期待更努力。

蔣萬安表示，面對氣候變遷的極端氣候挑戰，展現出公私協力的「台北淨零101」減碳目標，恢復YouBike半小時騎乘免費，以及三大案、第一漁果市場等，堅定捍衛市民權益和公共利益，配合相關調查，絕對毋枉毋縱，絕不寬貸。

他說，AI浪潮之下，新一波的產業革命將發生，市府會積極運用、提升效能，也減少公務人員負擔，台北邁向AI驅動城市。同時，大巨蛋、都市更新、社福教育、勞工權益，與市民息息相關議題會持續努力。

台北市議會議長戴錫欽結語，為期9天的總質詢，議員提出295項議題，而六都城市滿意度調查顯見，台北市負面評價歷年最低，但是市府不能因此自滿，特別是交通、經濟、觀光都有成長空間，市府也要有下而上傾聽基層同仁聲音，在關鍵時候也要適時由上而下提出改革、勇於承擔。

他也說，因應資訊快速流通時代，市府要積極主動發布訊息，避免像深坑大火釀成空汙造成民怨，另一方面，市府對議員索資的提供，也務必以公開透明的原則，如質如實的提供，以維持和諧順暢的府會關係，共同打拚、除弊興利，讓北市成為名副其實首善之都。

議員

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