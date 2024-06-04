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議員批食安投訴案增 蔣萬安規劃拉高層級因應

中央社／ 台北4日電

議員柳采葳指出，發生寶林茶室食物中毒案後，市府在一個月內接獲623件食安投訴案，可拉高到府級並增食安處。台北市蔣萬安說，一個月內研議，初步規劃由秘書長督導。

台北市議會今天下午召開市政總質詢，蔣萬安與市府官員列席備詢。國民黨議員柳采葳質詢，寶林茶室食物中毒案發生後，民眾關注餐廳環境等議題，調資料發現，衛生局在4月29日到5月28日，接獲623件食安投訴案。

柳采葳表示，經整理民眾投訴食安問題，包含餐廳衛生環境雜亂，如老鼠亂竄、吃到蟑螂、食材曝露、餐點不新鮮，工作人員衛生不佳，像是手部未清潔、收錢又碰食材，販售過期食品及成分標示不清等。

她說，調資料發現，統計至4月底，北市營業登記餐廳約2萬3995家，但衛生局的衛生稽查科人力僅67人，初算平均一名稽查員要肩負300多家餐廳，且稽查員業務還有稽查藥物、化妝品稽查等，恐難以負擔。

柳采葳指出，且寶林茶室食物中毒案後，北市府花費新台幣4450萬元成立「食因性疾病檢驗組」，但編制人力僅5名，要發生食品中毒後才檢驗，直言民眾都中毒才調查病因，認為治標不治本。

她接著說，調相關資料發現，台北市在六都內的檢驗量能排名倒數且不合率最高，數據顯示，台北市食安是六都內最危險，建議比照台中市府成立安食品藥物安全處，並拉到由府級負責。

蔣萬安答詢，議員提到情形，確實會讓民眾卻步，將持續落實各項稽查，不讓這樣狀況發生，有違規就嚴格處罰，希望降低不合格率。

他表示，台中市府成立食安處在整合業務與資源有一定成效，但台北市衛生局相關科室橫向合作非常緊密，至於食安官確實要拉到府級，一個月內研議，初步規劃由統籌各局處業務的秘書長擔任督導角色，但細節由衛生局主責，讓發生在北市食安議題可即時反應，並落實預防，並重申一個月內規劃相關編制。

衛生局長陳彥元答詢，目前市府食安官與其他科室運作模式只要接獲投訴就稽查，認為現階段運作方式，足以勝任議員期待方向。

北市 寶林茶室 柳采葳 蔣萬安 食安 食物中毒

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