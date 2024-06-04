貢寮百歲人瑞來「鮑」粽 選用在地好食材

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
新北市貢寮區守望相助協會揪社區百歲人瑞一起來包粽子，區長柯建輝也應邀一起體驗包粽樂趣。 圖／觀天下有線電視提供
新北市貢寮區守望相助協會揪社區百歲人瑞一起來包粽子，區長柯建輝也應邀一起體驗包粽樂趣。 圖／觀天下有線電視提供

在端午節前夕，今(4)日新北市貢寮區守望相助協會揪社區百歲人瑞一起來包粽子，區長柯建輝也應邀一起體驗包粽樂趣，特別的是，粽子內餡有貢寮在地有名的貢寮鮑魚，雙溪的黑豬肉及段木香菇，將在地好食材都包在其中，成為有特色的「鮑」粽，也有祝福萬事皆順利的涵義。

因應端午節的到來，今日守望相助協會特別在固定的健康課程前，邀請了年過百歲的長者，來到社區關懷據點，將當地特色九孔鮑包入粽子，打造一款屬於貢寮的特色「鮑」粽。

貢寮區守望相助協會理事長吳勝福表示，未來也準備將當地特色繼續融入至據點課程中，期望這些小吃不只是因節慶而製作，而是將各位長者的手路菜作為賣點，推廣給更多的人知道，也讓大家有機會可以購買品嘗，讓長者不只是來參加活動，在心靈產生富足，也可以擁有額外的生活小確幸。

貢寮區區長柯建輝說，今日和貢寮的百歲人瑞一起包粽，雖然他們年紀較大，但是包粽經驗豐富，所以手腳還是相當俐落，也因為每天都到日照中心上許多健康促進課程，讓長者身心都越來越愉悅健康。

人瑞 包粽子 貢寮

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