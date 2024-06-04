淡水崁頂里慶端午 吹龍舟爭霸賽里民熱情響應

淡水區崁頂里融合傳統與創新舉辦第2屆吹龍舟爭霸賽，讓比賽龍舟不是用划的，而是用吹的，崁頂里長吳庭岳準備2座水道，還有特別製作的龍舟造型小船，讓大家報名誰吹的最快，比最短時間，前六名就可得到千元到百元不等的禮券，更讓里長一開放報名，名額就爆滿，現場活動可說是非常熱鬧。

參與民眾表示，里長吳庭岳很用心，每年都舉辦許多應景的活動，還有香包DIY，而且是許多漢方的中藥材，都是有驅蚊效果，很特別的活動。

里長吳庭岳表示，當天外頭下著大雨，還好有亞東科技大學的大力支持，提供淡水校區廣大的室內場地使用，另外漢方香包是由保生藥房老闆盧書賢先生，在活動開始前就先為大家介紹每種藥材，共準備了十多種，用自助餐的排隊方式，將材料讓民自行放在香包當中，相當特別。

里長吳庭岳說，今年第2屆吹龍舟爭霸賽，分成2個梯次，滿滿的人潮都為參賽者來加油打氣，而這小小的一艘龍舟造型相當精緻可愛，不僅是相當輕巧，而且上面還有可愛的卡通人像圖案，參加的民眾還可以拿一組小型龍舟自行組裝帶回家，香包中也是滿滿的古法漢方草藥，更讓這一場傳統端午節的習俗活動結合文創氣息，充滿創意與趣味。