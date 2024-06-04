溫暖端午佳節 金山金包里社區包粽子送獨居長輩

金山區金包里社區發展協會在端午佳節前夕，募集來自社會的善心，超過五百顆的粽子及象徵平安的蘋果還有餅乾，要透過志工的關懷訪視送到獨老家中，將端午佳節的氛圍傳遞給獨居長輩。而暖心的訪視送粽子活動市議員周雅玲也來協助，一一走訪獨老家中送上祝福。

市議員周雅玲說，除了獨居長輩，金包里社區發展協會也關懷新住民，因此在這場溫馨的關懷活動中也有新住民朋友到場參與，感受台灣端午佳節氣氛，這次也一起加入前往關懷獨老的行列為獨居長輩送上端節祝福，相當別具意義。此外也很感謝社區與善心人士對獨老弱勢的關注。

金山區長劉昌松也來到社區與志工媽媽一起包粽並且表示，很感謝金包里社區一直以來對於金山區弱勢、獨老的關注與關懷，希望透過端午節送粽到獨老家中，能夠讓獨居長輩端午節品嚐到應景的肉粽，也感受到來自社會的溫暖。