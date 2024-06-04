地震鬆脫…新北新月橋啟動兩階段修復工程 最快9月評估開放通行

0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，市府當天封閉並委託橋梁專業顧問公司吊索開蓋檢查及檢測，初步結果今出爐。新北高灘處表示，將請原橋梁設計單位根據檢測數據分階設計，預計6月底完成，目標9月底前完成一階橋梁結構支撐工程，並評估同步開放通行條件。

高灘處說明，新月橋於強震後已委託新北市土木技師公會邀集專家學者開會審查及分析，因橋梁結構複雜，震後也安排橋梁檢測及震後吊索索力分析作業，於4月19日開始搭設鷹架，進入橋下鋼箱涵內檢查吊索狀況，目前已開過4次專家會議、辦理2次索力微震檢測及1次磁漏檢測，並請原設計單位依據量測資料建立結構模型分析，結果顯示橋梁主要結構並無破壞，經專家分析，橋梁在封閉且無其他影響下暫時穩定。

高灘處表示，從震後就啟動新月橋修復方案，並於5月29日依顧問公司提送的第一階段處理方案召開工作會議，討論橋梁檢測結果、吊索受損情形及預計復原方向，初步同意顧問公司在第一階段先施作橋梁支撐，確保橋梁安全後，再辦理第二階段吊索維修工程。

至於有關民眾關心新月橋何時開放通行，高灘處回應，目前仍不時有餘震發生，為確保安全，經新北市土木技師公會專業建議，仍應維持封閉狀態，設計單位預計6月中提出第一階段修復方案的細部設計，經公會召集專家學者審查完妥後，由高灘處招標。