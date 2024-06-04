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地震鬆脫…新北新月橋啟動兩階段修復工程 最快9月評估開放通行

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，人員在橋下搭設懸吊施工架，檢查橋下吊索情況。圖／新北高灘處提供
0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，人員在橋下搭設懸吊施工架，檢查橋下吊索情況。圖／新北高灘處提供

0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，市府當天封閉並委託橋梁專業顧問公司吊索開蓋檢查及檢測，初步結果今出爐。新北高灘處表示，將請原橋梁設計單位根據檢測數據分階設計，預計6月底完成，目標9月底前完成一階橋梁結構支撐工程，並評估同步開放通行條件。

高灘處說明，新月橋於強震後已委託新北市土木技師公會邀集專家學者開會審查及分析，因橋梁結構複雜，震後也安排橋梁檢測及震後吊索索力分析作業，於4月19日開始搭設鷹架，進入橋下鋼箱涵內檢查吊索狀況，目前已開過4次專家會議、辦理2次索力微震檢測及1次磁漏檢測，並請原設計單位依據量測資料建立結構模型分析，結果顯示橋梁主要結構並無破壞，經專家分析，橋梁在封閉且無其他影響下暫時穩定。

高灘處表示，從震後就啟動新月橋修復方案，並於5月29日依顧問公司提送的第一階段處理方案召開工作會議，討論橋梁檢測結果、吊索受損情形及預計復原方向，初步同意顧問公司在第一階段先施作橋梁支撐，確保橋梁安全後，再辦理第二階段吊索維修工程。

至於有關民眾關心新月橋何時開放通行，高灘處回應，目前仍不時有餘震發生，為確保安全，經新北市土木技師公會專業建議，仍應維持封閉狀態，設計單位預計6月中提出第一階段修復方案的細部設計，經公會召集專家學者審查完妥後，由高灘處招標。

若發包順利，目標最快於9月底前完成第一階段局部橋面結構支撐工程，屆時同步評估有條件開放行人通行；橋梁結構支撐工程是為第二階段吊索維修工程結構支撐使用，並於10月接續辦理，最快明年農曆年前完成新月橋全部修復作業。

0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，人員在橋下搭設懸吊施工架，檢查橋下吊索情況。圖／新北高灘處提供
0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，人員在橋下搭設懸吊施工架，檢查橋下吊索情況。圖／新北高灘處提供
0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，人員在橋下搭設懸吊施工架，檢查橋下吊索情況。圖／新北高灘處提供
0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，人員在橋下搭設懸吊施工架，檢查橋下吊索情況。圖／新北高灘處提供
0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，人員做磁漏檢測作業，檢查吊索內部狀況。圖／新北高灘處提供
0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，人員做磁漏檢測作業，檢查吊索內部狀況。圖／新北高灘處提供
0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，人員在橋下搭設懸吊施工架，檢查橋下吊索情況。圖／新北高灘處提供
0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，人員在橋下搭設懸吊施工架，檢查橋下吊索情況。圖／新北高灘處提供
0403造成連結新北板橋及新莊的新月橋吊索鬆脫情況，其中靠板橋一端吊索明顯變形（紅圈處），令人相當憂心。圖／本報資料照片
0403造成連結新北板橋及新莊的新月橋吊索鬆脫情況，其中靠板橋一端吊索明顯變形（紅圈處），令人相當憂心。圖／本報資料照片
0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，人員做吊索磁漏檢測，檢查吊索內部狀況。圖／新北高灘處提供
0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，人員做吊索磁漏檢測，檢查吊索內部狀況。圖／新北高灘處提供
0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，人員做磁漏檢測作業。圖／新北高灘處提供
0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，人員做磁漏檢測作業。圖／新北高灘處提供
0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，施工人員在橋下吊索開蓋檢測。圖／新北高灘處提供
0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，施工人員在橋下吊索開蓋檢測。圖／新北高灘處提供

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