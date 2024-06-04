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林口輕軌還要等 議員籲先做公車專用道 市府允2年完成

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員蔡淑君要求市府設置林口公車轉用道。記者葉德正／攝影
新北市議員蔡淑君要求市府設置林口公車轉用道。記者葉德正／攝影

1200月票上路後，林口估算運量大幅度增加到每公里3472人次，離蓋輕軌3500人次只差一步之遙，新北市議員蔡淑君今天總質詢表示，從其他輕軌經驗，至少要等10年以上，他認為林口輕軌蓋好之前，應先規畫公車專用車道，為避免離峰使用量低，可用調撥車道方式，培養運量與使用習慣，未來銜接輕軌。新北市長侯友宜允諾納入評估；交通局長鍾鳴時表示，粗估需要6到8個月時間先期評估，完成時間預計要2年左右。

蔡淑君指出，淡海輕軌、安坑輕軌，從規畫到完工預計要10年左右，兩條路線也都花費數百億元，她認為，輕軌是長期政策，但交通需求是急迫性的，尤其林口被說是非地震地帶，人會愈來愈多，等待輕軌同時，也應該要擴增公車路線，更要設置公車專用道。

蔡淑君認為，林口大眾運輸尖峰時刻人滿為患，但離峰就會比較尷尬，可以採調撥車道方式推動，且她認為目前文化二路公車路線不夠多、文化一路則是有太多車輛，建議在文化三路設置是最好的路線。

蔡淑君說，尤其三井outlet、東森與林口工一工業區即將陸續進駐，加上文化一路國道南出北入將要完成，專用公車路線是目前短期目標要做的一件事。

侯友宜允諾評估，交通局長鍾鳴時說，如果要配合公車營運行使，路面要重新做過，會持續搜集意見，做綜合性判斷。

鍾鳴時表示，預計評估時間要6到8個月，完成時間約要2年左右，如果完成，每小時、單向服務人次可達5000人次，逼近輕軌的6000人次，確實有其潛力。

蔡淑君也說，近日也收到很多通勤族的投訴，抱怨尖峰時期的多條公車路線班次竟「不增反減」，導致上班擠公車相當困難，她要求市府提出改善辦法，切勿罔顧林口居民行的權益。

蔡淑君也指出，林口建設高速發展，高樓大廈林立，卻僅配備一台30公尺高消防雲梯車，如果10樓以上發生火災恐難以救援，因此在她的爭取下，消防局於去年購置50公尺高的雲梯車，可救助高度拉高至16層，目前已進口台灣展開測試，通過後將配置到林口文化消防分隊。

公車 安坑輕軌 林口

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