黃仁勳擬設研發中心 蔣萬安搶人才：可提供北士科基地

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前提到將在台設置千人規模的研發中心，今早還說「台北、高雄、台南都會是選項」。議員張斯綱追問台北市長蔣萬安是否已與輝達接觸？蔣透露中午就和輝達聯絡表達意願，未來可提供北投士林科技園區2000坪T12基地，會窮盡一切力量爭取。

張斯綱今在總質詢表示，黃仁勳成為媒體焦點，日前提到要再台灣成立研發中心，還說台北、高雄、台南都是選項之一，新北市手腳很快，已經與輝達接觸，反問蔣萬安是否已經聯繫上輝達。

蔣萬安回應，產業發展局中午與輝達聯繫，表達極高意願與歡迎。局長陳俊安說，早上消息出來後，市長就指示局內在第一時間與輝達在台北的總部聯繫，首先了解對方具體需求，同時評估北市府能提供哪些服務，再進一步盤點輝達需求，達成他們期望，盡可能爭取落腳台北。

土地部分，產發局說，目前以市有地優先考量，成本低、取得容易快速，北士科就有T3、T4與T12。張斯綱說，若新光人壽欲退出，不願開發T17、T18基地，是否考慮順勢收回給輝達使用，作為台北市的研發中心？

蔣萬安說，只要依照合約走，不排除任何可能。產發局說，新光人壽目前沒表達退出意願，仍會依合約進行開發，若走向解約，時間會拖延許久，現有的T12基地流標2次，加上有2000坪面積、產權由北市府掌握，若輝達有需求可快速提供。

張斯綱建議，北市府可成立專案，專門與輝達溝通協調，爭取研發中心落腳台北市。蔣萬安承諾，會盡全力積極爭取，台灣要發展AI，台北市一定是首選，有頂尖優秀人才，極具研發創意，必須提供宜居環境留住人才，只要符合法規，一定會盡力提供協助。

張斯綱表示，北市府一定要盡力把輝達留在台北，北士科作若讓標誌性的國際行企業進駐，肯定能增加招商吸引力，替北投士林科技園區打上一劑強大的「強心針」。