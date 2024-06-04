議員質詢寶可夢卡充斥盜版 「三寶爸」蔣萬安：分辨不出

寶可夢遊戲機台風靡全台，台北市議員柳采葳下午在議會質詢指出，台北市共100處寶可夢遊戲機台，48處設於超商內，其中至少11處距離學校50公尺以內，市面上流竄各種盜版寶可夢卡，盜版卡與正版卡幾乎相同、難以分辨。柳采葳質詢時還拿卡給蔣萬安辨識，蔣萬安也說，分辨不出來。

柳采葳說，市面上流竄各種盜版寶可夢卡，盜版卡與正版卡幾乎相同、難以分辨。更誇張的是，盜版寶可夢卡也能在機台上玩。連夾娃娃機裡面也有寶可夢卡，保夾金額高達1980元，超過保夾最高上限790元。

她說，有民眾在臉書購買寶可夢五星卡10張4200元，到貨後卻發現只有五星卡5張且內含假卡，後續賣家態度消極不願處理且無法聯繫，才驚覺遭詐。寶可夢卡詐騙猖獗，連北市少年警察隊也關心，派出大頭娃娃像民眾進行犯罪預防宣導。其實盜版卡充斥，在台北市學生間成普遍的詐騙案，平均每周都有。

柳采葳表示，109年至113年4月共513名學生遭「假網拍詐騙」，去年高達174名學生受害寶可夢詐騙，警察局應加強清查嫌犯資金流、資通流，強化網路防制作為、落實分齡分眾宣導，防止民眾及更多學生受騙。