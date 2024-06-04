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議員質詢寶可夢卡充斥盜版 「三寶爸」蔣萬安：分辨不出
寶可夢遊戲機台風靡全台，台北市議員柳采葳下午在議會質詢指出，台北市共100處寶可夢遊戲機台，48處設於超商內，其中至少11處距離學校50公尺以內，市面上流竄各種盜版寶可夢卡，盜版卡與正版卡幾乎相同、難以分辨。柳采葳質詢時還拿卡給蔣萬安辨識，蔣萬安也說，分辨不出來。
柳采葳說，市面上流竄各種盜版寶可夢卡，盜版卡與正版卡幾乎相同、難以分辨。更誇張的是，盜版寶可夢卡也能在機台上玩。連夾娃娃機裡面也有寶可夢卡，保夾金額高達1980元，超過保夾最高上限790元。
她說，有民眾在臉書購買寶可夢五星卡10張4200元，到貨後卻發現只有五星卡5張且內含假卡，後續賣家態度消極不願處理且無法聯繫，才驚覺遭詐。寶可夢卡詐騙猖獗，連北市少年警察隊也關心，派出大頭娃娃像民眾進行犯罪預防宣導。其實盜版卡充斥，在台北市學生間成普遍的詐騙案，平均每周都有。
柳采葳表示，109年至113年4月共513名學生遭「假網拍詐騙」，去年高達174名學生受害寶可夢詐騙，警察局應加強清查嫌犯資金流、資通流，強化網路防制作為、落實分齡分眾宣導，防止民眾及更多學生受騙。
蔣萬安說，有帶小孩去玩過，柳采葳質詢時還拿正版、盜版兩種卡給蔣萬安辨識，蔣萬安笑說「妳會不會給兩個都是假的？」柳采葳說不會啦，蔣萬安看了看說，幾乎一樣，分辨不出來。柳采葳說，其實要分辨很難，但只有從字母卡，盜版的字母e是斜的、a尾巴有翹起來。市警局指出，這幾來警方都專責於打詐，對少年詐騙這部分，有加強的必要，未來會強化。
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