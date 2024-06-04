北市都更遭質疑審議冗長 新北改善政策約1年半完成

北市30年以上老屋有約65萬5千戶，台北市長蔣萬安日前宣布推動大都更計畫，但遭議員質疑前市長柯文哲執政時期都更案居然花3074天才核定。而新北市早期也有相同狀況，新北都更處表示透過政策變更、固定容積獎勵等方式，目前都更審議約僅1年半可完成。

新北市都更處表示，早期都更程序因範圍變動、擴大或所有權人同意比例不高等因素，審議時間可能延長至5至10年。這些案子因範圍擴大或排除項目進度受到影響。例如2006年推動的永和光復街都市更新案，占地1622坪，都更前僅66戶，就因為上述因素延宕多年，透過安置原有住戶、容積獎勵等方式於2019年核定實施，使原僅有3.48億元價值區域更新後價值高達74.34億元。

都更處表示，由於多年都更的審議程序不斷調整，例如以前人工繪製或寫法不同，或著容積獎勵方式未明確變成有討價還價空間導致審查時間拉長。現在則是提供許多都更政政策包括危老、幹道、捷運都更，或106專案（100%住戶同意、0爭議的案件，6個月內審議完畢）等方式，並明訂容積獎勵以加速都更審議，例如新莊區全安段768地號都更案面積1170坪，都更前僅28戶，容積獎勵達近600%，更新完為243戶社區大樓，僅半年審議完成。平均近期都更審議約1年半時間。