新北大南瓜比賽14日登場 農友曝訣竅將再挑戰冠軍

每年5、6月是淡水栗子南瓜產季，新北農業局將辦全國大南瓜比賽，年年參賽的67歲農友黎俊壖，曾在第二屆大賽以超過130台斤的大福南瓜拿下冠軍，今年他也要參加比賽，也在做最後衝刺，每天都檢查外表表皮是否正常，同時也去除南瓜雜葉，讓曝曬太陽面積最大化，讓南瓜色澤更加鮮豔飽滿。

淡水有大屯山系優質土壤及水源，農會也不斷輔導農友改善種植方式，農業局統計，淡水栗子南瓜種植面積從7公頃成長為77公頃，產量從103公噸成長至1246公噸，成長超過10倍。

農業局表示，6月14日於淡水金色水岸廣場辦理全國大南瓜比賽，分成重量組、創意組及品質組評鑑，6月15至16日於同場地辦理大南瓜展售會，現場有參賽大南瓜及創意南瓜展示、在地農產市集及DIY活動，消費滿300元將能獲得南瓜彩繪體驗券或抽獎券。

農友黎俊壖在退休後，全心投入種植南瓜，自比賽開辦以來，年年參加絕不缺席，他曾在品質組拿下3次冠軍，也在第二屆新北市大南瓜比賽大福品種重量組，以超過130台斤的大福南瓜拿下冠軍。

黎俊壖透露，秘訣就是「養地養南瓜」，夏天多施有機肥，增加土壤肥力，冬天則輪作短期蔬菜，調整土壤的酸鹼度和養分含量，也阻斷病蟲害生命周期，減少病蟲害發生。在「養南瓜」方面，以防風罩罩住南瓜阻絕病蟲害，在南瓜成形時，則是以竹造小木屋來防止蟲鳥破壞外觀。

黎俊壖表示，大南瓜比賽將至，目前正在做最後衝刺，每天都檢查外表表皮是否正常，同時也去除南瓜雜葉，讓曝曬太陽面積最大化，讓南瓜色澤更加鮮豔飽滿。

另外，今年與17家業者合作，推出夏威夷南瓜炒飯、南瓜海皇盅、南瓜金沙粽等料理，還有旅遊業者旅學堂也將於6月推出一系列遊程，帶領遊客沿著淡海輕軌體驗淡水品嘗南瓜料理，體驗南瓜粽DIY食農教育活動。