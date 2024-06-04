快訊

花26元買運動飲料中千萬 統一發票3-4月期中獎清冊出爐

原民禁伐補償金增至6萬元表決通過 2綠委跑票

美議員老爸演說談川普…6歲兒子「不給面子」在身後做鬼臉 網友全笑翻：好可愛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北大南瓜比賽14日登場 農友曝訣竅將再挑戰冠軍

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
年年參賽的67歲農友黎俊壖，曾在第二屆大賽以超過130台斤的大福南瓜拿下冠軍。記者江婉儀／攝影
年年參賽的67歲農友黎俊壖，曾在第二屆大賽以超過130台斤的大福南瓜拿下冠軍。記者江婉儀／攝影

每年5、6月是淡水栗子南瓜產季，新北農業局將辦全國大南瓜比賽，年年參賽的67歲農友黎俊壖，曾在第二屆大賽以超過130台斤的大福南瓜拿下冠軍，今年他也要參加比賽，也在做最後衝刺，每天都檢查外表表皮是否正常，同時也去除南瓜雜葉，讓曝曬太陽面積最大化，讓南瓜色澤更加鮮豔飽滿。

淡水有大屯山系優質土壤及水源，農會也不斷輔導農友改善種植方式，農業局統計，淡水栗子南瓜種植面積從7公頃成長為77公頃，產量從103公噸成長至1246公噸，成長超過10倍。

農業局表示，6月14日於淡水金色水岸廣場辦理全國大南瓜比賽，分成重量組、創意組及品質組評鑑，6月15至16日於同場地辦理大南瓜展售會，現場有參賽大南瓜及創意南瓜展示、在地農產市集及DIY活動，消費滿300元將能獲得南瓜彩繪體驗券或抽獎券。

農友黎俊壖在退休後，全心投入種植南瓜，自比賽開辦以來，年年參加絕不缺席，他曾在品質組拿下3次冠軍，也在第二屆新北市大南瓜比賽大福品種重量組，以超過130台斤的大福南瓜拿下冠軍。

黎俊壖透露，秘訣就是「養地養南瓜」，夏天多施有機肥，增加土壤肥力，冬天則輪作短期蔬菜，調整土壤的酸鹼度和養分含量，也阻斷病蟲害生命周期，減少病蟲害發生。在「養南瓜」方面，以防風罩罩住南瓜阻絕病蟲害，在南瓜成形時，則是以竹造小木屋來防止蟲鳥破壞外觀。

黎俊壖表示，大南瓜比賽將至，目前正在做最後衝刺，每天都檢查外表表皮是否正常，同時也去除南瓜雜葉，讓曝曬太陽面積最大化，讓南瓜色澤更加鮮豔飽滿。

另外，今年與17家業者合作，推出夏威夷南瓜炒飯、南瓜海皇盅、南瓜金沙粽等料理，還有旅遊業者旅學堂也將於6月推出一系列遊程，帶領遊客沿著淡海輕軌體驗淡水品嘗南瓜料理，體驗南瓜粽DIY食農教育活動。

農業局表示，「稼日蒔光」粉絲團將於6月7日至14日辦理南瓜王猜重量抽獎活動，預測今年重量組冠軍大南瓜重量，將抽出5名幸運兒贈送南瓜加工商品。

農業局表示，6月14日於淡水金色水岸廣場辦理全國大南瓜比賽，分成重量組、創意組及品質組評鑑。圖／新北市農業局提供
農業局表示，6月14日於淡水金色水岸廣場辦理全國大南瓜比賽，分成重量組、創意組及品質組評鑑。圖／新北市農業局提供
農業局表示，6月14日於淡水金色水岸廣場辦理全國大南瓜比賽，分成重量組、創意組及品質組評鑑。圖／新北市農業局提供
農業局表示，6月14日於淡水金色水岸廣場辦理全國大南瓜比賽，分成重量組、創意組及品質組評鑑。圖／新北市農業局提供
新北市農業局統計，淡水栗子南瓜種植面積從7公頃成長為77公頃，產量從103公噸成長至1246公噸，成長超過10倍。記者江婉儀／攝影
新北市農業局統計，淡水栗子南瓜種植面積從7公頃成長為77公頃，產量從103公噸成長至1246公噸，成長超過10倍。記者江婉儀／攝影
每年5、6月是淡水栗子南瓜產季。記者江婉儀／攝影
每年5、6月是淡水栗子南瓜產季。記者江婉儀／攝影

南瓜 淡水

延伸閱讀

新進度！基隆捷運基本設計中 新北：工程明年6月招標

新北議員爭取特教助理員加薪 侯友宜允諾調高4000元7月實施

北捷轉新北捷「年資爆拒絕併計」？ 新北：到職要滿1年

新北增27處路口科技執法 7月1日上路取締違規

相關新聞

新進度！基隆捷運基本設計中 新北：工程明年6月招標

基隆捷運由新北市府興建，從南港到八堵，全長15.59公里，其中樟樹灣到汐止區公所與汐東捷運共線，並共用社后機廠。市議員白...

北捷轉新北捷「年資爆拒絕併計」？ 新北：到職要滿1年

捷運環狀線去年5月由北市移轉新北，有民代接獲陳情，新北捷運公司原承諾認列轉移人員在北捷服務年資，採計上限為5年，但事後卻...

第三副市長有譜曝上任時間？蔣萬安：努力上半年確定

台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢，對於何時第三副市長上任？台北市長蔣萬安今天開出第三副市長條件，表示人選專長其實都不限，他...

新北新月橋啟動兩階段修復工程 最快9月評估開放通行

0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，市府當天封閉並委託橋梁專業顧問公司吊索開蓋檢查及檢測，初步結果今出爐。新北高灘...

林口輕軌還要等 議員籲先做公車專用道 市府允2年完成

1200月票上路後，林口估算運量大幅度增加到每公里3472人次，離蓋輕軌3500人次只差一步之遙，新北市議員蔡淑君今天總...

黃仁勳擬設研發中心 蔣萬安搶人才：可提供北士科基地

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前提到將在台設置千人規模的研發中心，今早還說「台北、高雄、台南都會是選項」。議員張斯綱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。