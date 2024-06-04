新進度！基隆捷運基本設計中 新北：工程明年6月招標

基隆捷運由新北市府興建，從南港到八堵，全長15.59公里，其中樟樹灣到汐止區公所與汐東捷運共線，並共用社后機廠。市議員白珮茹今總質詢問捷運相關進度，新北捷運局長李政安表示，基隆捷運目前在基本設計，年底完成後，會報經費審議，工程預計明年6月招標。

新北市議會今總質詢，市議員白珮茹先是認為汐東線的吉林街要徑工程周邊照明設備少，但行經的汽機車多，希望可以增加照明設備，避免發生危險，施工時一定要把交維做好、進出路線定也要審慎評估，

李政安表示，吉林街已同步跟地主協議，目前取得遷移使用權已有87%，將會陸續進場，這個月也會開始拆除地上物，後續進行油管、箱涵施作；至於照明部分，架施工圍籬時也加強道路照明。

白珮茹說，汐東線是高架設計，希望安全無虞，且汐東線是打通社後地區的重要路廊，當年汐東線就像沒有人要的孤兒，還被台北市前市長柯文哲說是「盲腸線」，後來起死回生並與基隆線串聯，社後地區人口十幾萬人，「我們不怕等，但就怕沒有進度」，汐東線難度在於跨雙北、基隆，若不趕快標出去，未來還會面臨更多挑戰。

白珮茹也詢問基隆捷運進度，李政安表示，目前在基本設計，年底設計完成後，按照程序會報經費審議到工程會，整體工程預計明年6月招標。新北捷運局補充，都市計畫變更招標作業辦理中，目標本月公開招標，另待工程經費審議通過後接續辦理發包，機電系統採用汐東統包工程後續擴充，以達機電系統一致性。