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蔣萬安爭取輝達設計中心落腳 北市府盤點北士科3塊基地

中央社／ 台北4日電
台北市長蔣萬安（前）今天下午赴台北市議會備詢，會前受訪時表示，非常希望能跟Nvidia、AMD等具世界級領先的重要企業合作。聯合報記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（前）今天下午赴台北市議會備詢，會前受訪時表示，非常希望能跟Nvidia、AMD等具世界級領先的重要企業合作。聯合報記者林俊良／攝影

輝達預計5年內在台設立大型設計中心，台北市產業局已盤點適合地點向輝達招手，包含北投士林科技園區T3、T4及T12基地，台北市長蔣萬安也承諾全力提供各項協助。

輝達NVIDIA執行長黃仁勳昨天表示，未來5年將在台灣設立一個很大的設計中心Design Center，至少會僱用1000名工程師，歡迎各界推薦適合地點。

蔣萬安今天赴台北市議會接受市政總質詢前被媒體堵訪問及此事，他說，台北市已經準備好了，一定會積極爭取輝達來設立設計中心，且不只輝達，也非常希望跟超微AMD等世界級企業合作，留住優秀人才、打造宜居環境。

國民黨台北市議員張斯綱質詢時指出，新北市已與輝達接觸並提供地點選擇，台北市是否有開始爭取。蔣萬安說，產業局今天中午已聯繫輝達。

張斯綱追問，是否有成功聯繫上。產業局長陳俊安表示，有聯繫上輝達在台北總部，先了解具體需求，再評估適合地點及可以提供哪些服務，盡可能爭取設計中心在台北市落腳。

至於有哪些潛在地點，陳俊安說，以市有土地為主，包含北投士林科技園區T3、T4及T12基地。

張斯綱再問，若新光人壽不打算開發北士科T17及T18基地，有沒有可能提供給輝達使用。蔣萬安表示，只要依照合約規定，不排除任何可能。

地政局長陳信良補充，新光人壽目前沒有表達解約的意願，預計會繼續依照合約執行，但若真的要解約也需要一段時間，而T12基地還是市有土地，且基地面積有2000坪，應該還算適合，能快速提供。

蔣萬安強調，台北市絕對是在台灣發展AI產業的首選，不僅有頂尖人才，還會全力提供各項符合法規的協助，將積極爭取輝達投資，因為這與現在重要施政目標、打造台北為人工智慧導向的智慧城市方向一致。

北士科 蔣萬安 輝達

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