爭取輝達AI設計中心 蔣萬安：台北已經準備好了
台北市長蔣萬安今天下午到台北市議會備詢，針對輝達創辦人黃仁勳上午在台北電腦展表示，「要在台灣設研發中心，且台北、台南、高雄都是選項」。蔣萬安受訪時表示，「一定會積極爭取」。台北市非常希望能跟Nvidia、AMD等具世界級的重要企業合作。
輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳3日透露，要在台灣設置設計中心，並招募1000名工程師，各縣市紛紛招手爭取。黃仁勳今天再表示，台北、台南、高雄都是可能選項。台北市長蔣萬安回應媒體時喊話，台北市是國際大都會，同時又匯聚最具創意、研發人才，「台北市已經準備好了」。
蔣萬安提及，AI發展絕對不只是軟硬體，更需要的是民間優秀人才，且要有移居的環境，而台北市是國際大都會，同時又匯聚最具創意和研發人才，且是多元共融的城市，產業轉型與教育創新密不可分。
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