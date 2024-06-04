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康橋校車2度翻覆 北市3隧道水泥鋪面將改瀝青柏油

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
康橋國際學校5月時在同地點2度發生校車自撞山壁事故。圖／民眾提供
康橋國際學校5月時在同地點2度發生校車自撞山壁事故。圖／民眾提供

康橋國際學校校車2度在台北市文山隧道（信義快速道路）發生事故，國家運輸安全調查委員會調查中。有議員發現，隧道內道路為水泥混凝土的剛性鋪面，防滑係數差，而金龍隧道、民權隧道也是混凝土，要求全面換成瀝青鋪面。北市新工處回應，文山隧道瀝青鋪面7月5日完工，民權隧道今年10月底前、金龍隧道12月底前改善完成。

議員洪健益指出，2次車禍調查報告一模一樣，現場勘查後，發現文山隧道內南向北道路鋪面為水泥混凝土的剛性鋪面，地表平整，但抓地力差、防滑係數不足，目前運安會正在調查打滑翻車原因，合理懷疑是鋪面問題，要求新工處立即改善文山隧道、金龍隧道與民權隧道鋪面，全面改為瀝青柏油。

新工處回應，文山隧道原始設計採用剛性混凝土鋪面，是因為瀝青混凝土鋪面較易受氣候及強降雨影響而造成路面損壞，重型車輛行經也容易造成車轍現象，相對剛性鋪面則具有使用壽命長、耐久性及耐溫性較高，較可避免隧道內需較常封閉施工情形。

新工處說，文山隧道因較常接獲民眾反映「行車舒適度不佳」，去年已經把北往南方向道路更換為瀝青混凝土鋪面，南往北部分也排定今年進行改善，已於昨日開工，工期33天，預計7月5日完工，預估工程經費約2000萬。

民權隧道和金龍隧道部分，新工處表示，今年都會接著改善，民權隧道預估今年10月底前改善完成、金龍隧道預估12月底前改善完成，工程經費共約1300萬元，分別約650萬，含溝蓋更新。

北市 瀝青 議員

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