第三副市長有譜曝上任時間？蔣萬安：努力上半年確定

台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢，對於何時第三副市長上任？台北市長蔣萬安今天開出第三副市長條件，表示人選專長其實都不限，他覺得各個專業對台北市政的推動都很重要，各個背景不限男性女性，也沒有年齡考量，只要是優秀、適合，有為台北市民服務的的熱忱與拚勁，都非常歡迎。

至於上任時間，蔣萬安說，他在議會曾表達過「會盡快」，在總質詢之後會加把勁，希望能夠盡快找到適當人選，議員李明賢問，是否上半年可確定？蔣說，「我努力。」

蔣萬安今天赴議會總質詢，國民黨議員李明賢今天質詢2026新北市長布局、及北市第三副市長何時上任？李明賢說，昨天新北市議會聚焦侯友宜接棒問題，包括北市副市長李四川、林奕華都被點名選新北。李明賢說，議場上李四川跟蔣萬安坐得比較近，林奕華比較遠，是否林奕華比較容易被拉走？若兩位副市長有一個更上一層樓、被徵召，是否對台北市有很大影響？

蔣萬安說，「李四川、林奕華兩位副市長都離我很近，我們都常常有說有笑」。至於第三副市長人選，蔣說，他在議會表達過，會盡快，會積極總質詢之後，會加把勁，希望能夠盡快找到適當人選，上半年可確定？「我努力」。

議員也問目前第三副市長人選？是從工程界找？還是學界？蔣萬安說，其實都不限，他覺得各個專業，對台北市政的推動都很重要，各個背景也不限男性女性，也沒有年齡的考量，只要是優秀、適合，有為台北市民服務的的熱忱與拚勁，都非常歡迎，

李明賢問，是否可能是退休的大學校長？蔣說，他自己都沒有聽說過這樣的傳聞，議員要求人選要盡快確定、不要拖太久，蔣回「好。」