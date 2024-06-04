議員爭取營養午餐免費 侯友宜允諾研議、先提高食材補助

新北市議會今天總質詢，國民黨新北市議員林金結指出，新北市去年超收54.93億元，代表市府樽節有效，不過再窮也不能窮教育，建議市府應該營養午餐全面免費，不然就要減半。新北市長侯友宜表示，如果要全面免費，經費恐暴增30億元至42億，不過他允諾補助食材費用讓孩子吃更好，費用減半會再研議。

教育局表示，新北持續投入資源提升營養午餐品質，以新北營養午餐費用平均每人52元為例，一般學校每人每餐食材費用可提升15元吃到價值67元午餐，偏鄉學校每人每餐更可提升19元吃到價值71元午餐。

林金結質詢指出，新北市是先天不良、後天失調，但市長很會當家，在這麼艱困的環境下2023年還有結餘，超收54.93億元，尤其中央因為選舉，給新北補助少給90多億，但還能有如此成果，代表市府非常努力；侯友宜笑而未答。

林金結表示，再窮也不能窮教育，市府有這些結餘款，應將部分經費移到提供營養午餐全面免費，沒道理桃園可以做到，新北卻不能，認為侯友宜應該為新北建立制度， 希望能夠審慎評估。

林金結說，台灣經濟在民進黨執政過程民不聊生，尤其電價調漲，很多人雖然沒有達到中低收入標準，但在新北生活水準確實有困難，市府雖有補助每餐材料費，但一個孩子一個月午餐費要一千多元，兩個孩子就要兩千多，若能全面免費，才能真的達到安居樂業。

侯友宜說，新北市每年編列12億元，針對弱勢孩子與營養午餐品質提升，如果要全部免費，要增加30億元到42億，因為財劃法，對新北不夠友善，統籌分配稅是六都最末，桃園統籌分配稅人均運算也比新北還要高。

林金結建議，如果無法免費，至少可以減半，侯友宜允諾請教育局研議，希望在經費有餘裕過程中，給多一點食材調整與多給補助。

新北市教育局表示，新北市每年投入約3億1200萬元全額補助弱勢高中職國中小學生午餐費，另幸福晨飽投入2億4000萬元，合計5億5200萬元；113年編列4+1安心蔬菜計畫經費約1億7100萬元，爭取採用國產可溯源食材獎勵金約4億8,450萬元，合計6億5550萬元。

教育局說，新北市每年投入提升午餐品質經費及補助弱勢學生餐費合計已達12億元，以新北市午餐費單價平均52元為例（各校介於40-60元之間），一般學校每人每餐食材費用可提升15元，可吃到價值67元午餐，另偏鄉學校每人每餐更可提升19元，可吃到價值71元午餐。