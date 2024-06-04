快訊

母陳屍住家頂樓…唐治平喝到爛醉「沒反應」 昔經紀人不捨：他傻住了

4種人放屁特別臭！愛健身竟上榜 營養師建議：多吃2蔬菜改善

超商員工「拿滷味鍋煎牛排、電鍋蒸蝦」 網曝嚴重後果：恐害客人過敏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北捷轉新北捷「年資爆拒絕併計」？ 新北：到職要滿1年

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
環狀線去年從北捷交還給新北捷運營運，目前運量逐漸回升。記者張曼蘋／攝影
環狀線去年從北捷交還給新北捷運營運，目前運量逐漸回升。記者張曼蘋／攝影

捷運環狀線去年5月由北市移轉新北，有民代接獲陳情，新北捷運公司原承諾認列轉移人員在北捷服務年資，採計上限為5年，但事後卻又拒絕認列，導致多名勞工權益受損。新北捷公司表示，到職滿1年者，可採曾任職中華民國境內各軌道機關服務年資、兵役年資併計休假年資，今年度申請者約200多人，超過9成以上都獲採計。

市議員黃淑君表示，環狀線2022年12月完成財產點交程序，雙北自2023年5月23日權責移轉，新北捷運公司原為可全部移轉台北環運處人員，2022年8月24日開人員移轉暨員工意願調查說明會，並承諾認列轉移北捷服務年資，採計上限為5年，另承諾勞工年終獎金為1.5個月、考核獎金依考核成績分等最高為1個月、績效獎金最高1.9個月等福利，事後新北捷運公司根本不認列年資，罔顧勞工權益。

新北捷運公司解釋，採計軌道同業年資的機制，是按照司現行工作規則辦理，從業人員到職滿一年後，可採計服務年資及兵役年資併計休假年資，年資併計僅增加年度特休天數，考核獎金、年終獎金與績效獎金並無影響。

新北捷運公司表示，併計年資需視原任職單位、職等與服務成績等標準核准後才能併計，屬通案性標準而非針對個案，今年2、3月已陸續有申請年資併，超過九成以上都獲得採計。

新北捷公司補充，為了慰勞人員辛勞，陸續推出禮券、禮品、運動福利補助及獎金等措施，目前也規畫升遷方案，提升多工人才的待遇，後續也會視工會提案狀況，與其協調並說明。

環狀線去年5月由北市移轉給新北市營運。記者張曼蘋／攝影
環狀線去年5月由北市移轉給新北市營運。記者張曼蘋／攝影

兵役 捷運環狀線 新北捷運

延伸閱讀

允認環狀線北捷員工年資挨批跳票 新北：93%核准

縮通勤時間！江翠重劃增跳蛙公車到板橋府中站7月試辦

勞檢員不足未見報告遭疑隱匿 新北審計：沒有包庇

議員質疑新北勞檢不實 新北勞工局：強化業者自我管理

相關新聞

北捷轉新北捷「年資爆拒絕併計」？ 新北：到職要滿1年

捷運環狀線去年5月由北市移轉新北，有民代接獲陳情，新北捷運公司原承諾認列轉移人員在北捷服務年資，採計上限為5年，但事後卻...

第三副市長有譜曝上任時間？蔣萬安：努力上半年確定

台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢，對於何時第三副市長上任？台北市長蔣萬安今天開出第三副市長條件，表示人選專長其實都不限，他...

北士科案潛在投資廠商曝2點擔憂 下次開會邀新壽、金仁寶說明

台北市長柯文哲任內的北士科案延燒，議會專案小組今舉行第4次會議，策威顧問公司會中還原訪談潛在投資廠商，多數認為智慧健康醫...

爭取輝達AI設計中心　蔣萬安：台北已經準備好了

台北市長蔣萬安今天下午到台北市議會備詢，針對輝達創辦人黃仁勳上午在台北電腦展表示，「要在台灣設研發中心，且台北、台南、高...

康橋校車2度翻覆 北市3隧道水泥鋪面將改瀝青柏油

康橋國際學校校車2度在台北市文山隧道（信義快速道路）發生事故，國家運輸安全調查委員會調查中。有議員發現，隧道內道路為水泥...

議員爭取營養午餐免費 侯友宜允諾研議、先提高食材補助

新北市議會今天總質詢，國民黨新北市議員林金結指出，新北市去年超收54.93億元，代表市府樽節有效，不過再窮也不能窮教育，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。