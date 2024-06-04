北捷轉新北捷「年資爆拒絕併計」？ 新北：到職要滿1年

捷運環狀線去年5月由北市移轉新北，有民代接獲陳情，新北捷運公司原承諾認列轉移人員在北捷服務年資，採計上限為5年，但事後卻又拒絕認列，導致多名勞工權益受損。新北捷公司表示，到職滿1年者，可採曾任職中華民國境內各軌道機關服務年資、兵役年資併計休假年資，今年度申請者約200多人，超過9成以上都獲採計。

市議員黃淑君表示，環狀線2022年12月完成財產點交程序，雙北自2023年5月23日權責移轉，新北捷運公司原為可全部移轉台北環運處人員，2022年8月24日開人員移轉暨員工意願調查說明會，並承諾認列轉移北捷服務年資，採計上限為5年，另承諾勞工年終獎金為1.5個月、考核獎金依考核成績分等最高為1個月、績效獎金最高1.9個月等福利，事後新北捷運公司根本不認列年資，罔顧勞工權益。

新北捷運公司解釋，採計軌道同業年資的機制，是按照司現行工作規則辦理，從業人員到職滿一年後，可採計服務年資及兵役年資併計休假年資，年資併計僅增加年度特休天數，考核獎金、年終獎金與績效獎金並無影響。

新北捷運公司表示，併計年資需視原任職單位、職等與服務成績等標準核准後才能併計，屬通案性標準而非針對個案，今年2、3月已陸續有申請年資併，超過九成以上都獲得採計。