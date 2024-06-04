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300秒煙火大稻埕施放 縮短時間降低交通衝擊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市觀傳局表示，今年規畫3場主題煙火秀、1場480秒情人節煙火。示意圖。圖／台北市觀傳局提供
北市觀傳局表示，今年規畫3場主題煙火秀、1場480秒情人節煙火。示意圖。圖／台北市觀傳局提供

2024大稻埕夏日節將於7月17日到8月10日登場，北市觀傳局表示，今年規畫3場主題煙火秀、1場480秒情人節煙火，另外有5場音樂展演活動，針對活動周邊交通衝擊，強調會和交通、警察相關單位研議，今年透過縮短活動天數、平日煙火施放次數，降低交通管制帶來不便。

觀傳局表示，煙火施放時間為7月17日、7月24日、7月31日的晚間8點施放300秒煙火秀，而8月10日的最終場則是施放長達480秒煙火，同時也會有多組藝人輪番熱唱。另外，8月3日在大稻埕永樂廣場也有「經典情歌演唱會」及「大稻埕商圈限定文創市集」。

觀傳局說，7月17日至8月10日間在大稻埕碼頭河岸的淡4-5號水門，設置超過500公尺的燈飾妝點及裝置藝術，點亮河濱公園，民眾晚間漫步於水岸邊時可欣賞燈飾、拍照打卡。

觀傳局強調，預期活動會有大量人潮，民眾可以搭乘大眾運輸工具，市府透過縮短活動天數、減少平日煙火施放次數，降低交通衝擊，相關消息可洽2024大稻埕夏日節的官方網站查詢。

大稻埕 煙火秀 觀傳局

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