快訊

母陳屍住家頂樓…唐治平喝到爛醉「沒反應」 昔經紀人不捨：他傻住了

4種人放屁特別臭！愛健身竟上榜 營養師建議：多吃2蔬菜改善

超商員工「拿滷味鍋煎牛排、電鍋蒸蝦」 網曝嚴重後果：恐害客人過敏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

談財劃法修法 蔣萬安盼餅做大：北市貢獻41%卻僅分15%

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

立法院財政委員會昨天就14案藍白提出的財政收支劃分法修正草案進行詢答，明天財政委員會也將舉行修法首次初步的審查會議及公聽會，將邀藍營地方首長出席說明，據了解，北市府將由財政局長出席說明。北市長蔣萬安今被問對財劃法修法看法，蔣說，台北市對中央稅收的貢獻度高達41％，卻僅分到15％，當然希望釋出更多財源，將財政的餅做大，對各縣市來說，才更有幫助。

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，質詢前媒體堵訪問蔣萬安對財劃法修法看法，蔣萬安說，財劃法在民國88年之後，已經有25年沒有修法，這當中有非常多討論，台北市在民國88年營業稅劃歸為中央稅後，對台北市的影響很大。

蔣說，其實這幾年，不僅是統籌分配稅款，加上補助收入，台北市在六都中只有排名第四，所以台北市整體收入獲得分配並不是最多，不過對中央稅收的貢獻度，高達41％，卻只有分到15％，希望最重要是釋出更多財源，將財政的餅最大，對各縣市來說才更有幫助。

修法 北市 蔣萬安

延伸閱讀

輝達研發中心北高是選項 蔣萬安曝北市優勢正積極爭取

北市第三副市長人選懸缺 議員問蔣萬安：有沒有找黃仁勳推薦

信義區社宅電梯進水故障36小時 蔣萬安承諾租金補償

大巨蛋演唱會死結…議員批蔣萬安無作為 送鍋子：別甩鍋前朝

相關新聞

北捷轉新北捷「年資爆拒絕併計」？ 新北：到職要滿1年

捷運環狀線去年5月由北市移轉新北，有民代接獲陳情，新北捷運公司原承諾認列轉移人員在北捷服務年資，採計上限為5年，但事後卻...

第三副市長有譜曝上任時間？蔣萬安：努力上半年確定

台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢，對於何時第三副市長上任？台北市長蔣萬安今天開出第三副市長條件，表示人選專長其實都不限，他...

北士科案潛在投資廠商曝2點擔憂 下次開會邀新壽、金仁寶說明

台北市長柯文哲任內的北士科案延燒，議會專案小組今舉行第4次會議，策威顧問公司會中還原訪談潛在投資廠商，多數認為智慧健康醫...

爭取輝達AI設計中心 蔣萬安：台北已經準備好了

台北市長蔣萬安今天下午到台北市議會備詢，針對輝達創辦人黃仁勳上午在台北電腦展表示，「要在台灣設研發中心，且台北、台南、高...

康橋校車2度翻覆 北市3隧道水泥鋪面將改瀝青柏油

康橋國際學校校車2度在台北市文山隧道（信義快速道路）發生事故，國家運輸安全調查委員會調查中。有議員發現，隧道內道路為水泥...

議員爭取營養午餐免費 侯友宜允諾研議、先提高食材補助

新北市議會今天總質詢，國民黨新北市議員林金結指出，新北市去年超收54.93億元，代表市府樽節有效，不過再窮也不能窮教育，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。