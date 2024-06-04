談財劃法修法 蔣萬安盼餅做大：北市貢獻41%卻僅分15%

立法院財政委員會昨天就14案藍白提出的財政收支劃分法修正草案進行詢答，明天財政委員會也將舉行修法首次初步的審查會議及公聽會，將邀藍營地方首長出席說明，據了解，北市府將由財政局長出席說明。北市長蔣萬安今被問對財劃法修法看法，蔣說，台北市對中央稅收的貢獻度高達41％，卻僅分到15％，當然希望釋出更多財源，將財政的餅做大，對各縣市來說，才更有幫助。

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，質詢前媒體堵訪問蔣萬安對財劃法修法看法，蔣萬安說，財劃法在民國88年之後，已經有25年沒有修法，這當中有非常多討論，台北市在民國88年營業稅劃歸為中央稅後，對台北市的影響很大。

蔣說，其實這幾年，不僅是統籌分配稅款，加上補助收入，台北市在六都中只有排名第四，所以台北市整體收入獲得分配並不是最多，不過對中央稅收的貢獻度，高達41％，卻只有分到15％，希望最重要是釋出更多財源，將財政的餅最大，對各縣市來說才更有幫助。