輝達研發中心北高是選項 蔣萬安曝北市優勢正積極爭取
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳已經明確表示，將在台投資研發中心，台北、台南、高雄都會是選項。台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢前，被媒體堵訪問是否已經有對接窗口？蔣說，「我們一定會積極爭取，台北市都已經準備好了。」
對於黃仁勳已公開表示，有意願在台北、台南、高雄等投資研發中心，蔣今天受訪也提到台北市的投資環境優勢，蔣說，台北市是國際大都會，同時匯聚最具創意、研發人才的交易生態圈，台北市同時也是多元共榮城市，產業轉型及創意密不可分，台北市都已經準備好了。
蔣說，北市府非常希望能夠跟不僅是像NVIDIA或AMD等這幾個，非常具世界級、頂尖重要的企業合作，當然AI發展絕對不僅是軟硬體，更需要的是頂尖人才能夠留住，而且有宜居的環境。
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