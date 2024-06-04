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新北增27處路口科技執法 7月1日上路取締違規

中央社／ 新北4日電

新北市府道安會報今天統計，高齡者肇事人數仍有增加，列為改善重點。警方將增設27處易肇事及易違規路口科技執法，7月1日啟用，以不停讓行人與闖紅燈為取締違規重點。

新北市道路安全督導會報今天舉行，會中統計，新北市今年1月至5月15日止，車禍30日內死亡有55件，死亡人數56人，比去年同期增加。

執法小組統計分析，肇事因素以並未保持安全距離與自摔、自撞有33件最多。肇事死亡人數年齡，以65歲以上高齡者，人數16人最多；45歲至54歲共12人居次。

市長侯友宜會中要求，持續改善高齡者交通安全列為重點族群，他說，「改善高齡者的交通安全，非常重要」。

警方說，除持續取締駕駛使用手持式行動電話，也會要求警分局針對高齡族群的不良用路習慣、汽機車不停讓行人危害行人安全、違規臨時停車、大型砂石車未停讓行人等，加強取締。

警方執法小組說，比較111年與112年的路口科技執法，取締件數與交通事故件數都有下降。今年1月至4月，科技執法違規前3名路口，分別是八里區龍米路1段與關渡橋口，三重區疏洪東路與捷運路口、三重區新北大道與重陽路口。

交通警察大隊表示，以中央統籌分配款經費，增設板橋區等25處科技執法的路口，並挪移受捷運工程影響的2處原設置的科技執法儀器，共27處路口新增多功能科技執法設備，將於7月1日啟用。

警方說，科技執法採用AI人工智慧分析影像，自動辨識違規行為；取締重點包括不停讓行人、行駛人行道、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、禁行大貨車路口、違規停車、未保持路口淨空。

科技執法 行人

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