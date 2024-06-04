北士科案潛在投資廠商曝2點擔憂 下次開會邀新壽、金仁寶說明

台北市長柯文哲任內的北士科案延燒，議會專案小組今舉行第4次會議，策威顧問公司會中還原訪談潛在投資廠商，多數認為智慧健康醫療難以界定且30%限制過高。小組召集人張斯綱表示，下次會議訂於6月11日，將邀得標主新光人壽、金仁寶，以及3塊基地領標廠商列席，他評估該案再開會2至3次就會結案。

「北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」今天四度開會，由策威開發管理顧問股份有限公司說明招商過程，列席人員還有柯市府秘書長陳志銘，有別於上次列席報告，他這次並未發言。

專案小組召集人張斯綱會後轉述，策威顧問公司代表今天詳細說明當時訪談狀況，包含外界質疑為何取消智慧健康醫療、3塊基地為何分拆，放寬依據是什麼？策威稱，當時很多潛在投資廠商認為，招商限制智慧健康醫療比率30%過高，他們無法達到要求，且何謂智慧健康醫療難以界定。

至於專案小組成員是否接受此說法？張斯綱表示，策威顧問公司是專業廠商，具有許多訪談、輔導經驗，相信所言內容具專業度，加上廠商並非公務員，因此盡量陳述所知細節。

張斯綱指出，下次會議訂於6月11日，專案小組將發文給合約載明有義務出席的得標主新光人壽、金仁寶，另邀T16、T17、T18領標廠商列席，一同還原當時狀況，同時也要確認新光人壽有無繼續合作意願。他評估，包含第5次會議、小組內部會議，該案至多再開會2、3次就告一段落，後續由幕僚單位撰寫結案報告。