輝達在台設研發中心點名台南 黃偉哲：展現最好的一面

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今到訪台北國際電腦展（Computex）時，針對在台投資研發中心，點名台北、台南、高雄都會是選項，對此，台南市長黃偉哲說，不管最後選址落腳何處，站在地方政府的立場，台南會把最好的一面、最適合發展AI研發中心等種種條件展現出來。

黃偉哲表示，以南部半導體產業、科學園區廊帶來說，相信台南、高雄雀屏中選的可能性較高，但台北資源優勢顯著，又是政治中心，透過政治操作獲得輝達青睞不無可能，但只要設在台灣都相當好。黃偉哲也力薦台南，尤其沙崙地理位置鄰近高雄，更是南部科學園區的軸心帶。

黃偉哲提到，不管輝達最後選址落腳何處，都有其自身的產業考量，而站在地方政府的立場，台南會把最好的一面、最適合發展AI研發中心等種種條件展現出來，吸引輝達、超微或是其他國內外業者投資台南。