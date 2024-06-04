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獸醫助理協助手術剪線違法？ 動保處：持續查處

聯合報／ 記者鍾維軒邱書昱／台北即時報導
國民黨籍台北市議員應曉薇指出，伊甸動物醫院聲明稿中寫到「獸醫師助理在醫療過程中協助剪線」，此舉違反獸醫師法。本報資料照
國民黨籍台北市議員應曉薇指出，伊甸動物醫院聲明稿中寫到「獸醫師助理在醫療過程中協助剪線」，此舉違反獸醫師法。本報資料照

北市伊甸動物醫院日前才被爆料使用過期藥物，議員應曉薇今踢爆，伊甸動物醫院聲明稿中，自行承認「獸醫師助理在醫療過程中協助剪線」，此舉不但違反獸醫師法造成動物安危，也讓助理承擔壓力。北市動保處回應，6月7日前要求獸醫院負責人回應，是否違法則待繼續查處。

日前應曉薇揭發伊甸動物醫院各項違法行為，如獸醫師助理在未有醫囑情況下執行獸醫師業務行為、使用過期藥物等，動保處於會後進行稽查，要求如未改善將勒令停止營業。伊甸動物醫院後續也發聲明稿澄清。

不過應曉薇發現，5月26日委由律師事務所發出聲明稿，試圖澄清違法行為，但內容自行承認「獸醫師助理在醫療過程中協助剪線」，不打自招，挑戰公權力。

應曉薇指出，任由助理於手術中協助剪線不但觸法且危險，剪線或縫合屬於手術醫療行為，必須由持有合法執照的獸醫師執行，助理人員僅能在術前準備和遞交器材，不可在手術房內進行任何涉及刀具的操作，不僅違法，也使獸醫師助理承受極大的心理壓力。

應曉薇要求北市動保處應有所作為，不僅要替因為伊甸動物醫院使用禁藥、過期藥物死亡的飼主討公道，還要謹慎管理動物醫院，才對得起全國飼主、院內獸醫師及助理。

北市動保處動物管理組長陳緯倫表示，待業者及外科獸醫師到北市府說明陳述意見後，針對是否違法的部分會再做個案討論。另外，助理協助手術時剪線狀況，他說，過往未有類似狀況發生，需要中央主管機關解釋，動保處也會研議後續開罰與否。

動物醫院 北市 獸醫師

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