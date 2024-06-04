北大特區麥當勞5月底重新開幕 得來速車輛回堵擋道惹民怨

新北市北大特區內的麥當勞學成店上月底整修後恢復營業後，得來速車道學成路再次出現大排長龍回堵到學成路，住戶無法順利進出車庫上臉書社團抱怨排隊車陣佔據車道口、駕駛完全不願禮讓住戶，網友回應麥當勞需有社會責任，不是自己賺錢，當地里長黃家賢表示將再度向麥當勞反映，學成店也說尖峰時段會派人疏導交通。

麥當勞學成店上月底重新開幕後，尖峰時段得來速車輛回堵狀況重現，附近住戶不滿上網抱怨「恢復營業的麥當勞同步恢復學成路右側車道大排長龍亂象。住戶進出不了車庫窘境。尤其是今天大雨滂沱，排隊車陣占據車道口卻完全不想禮讓住戶。誰可以幫幫我們啊」。

網友則留言表示，「無奈的民眾、每天都看到警察拼命疏導喊到快燒聲、賺錢都他們賺，疏導都警察在疏導，有這回事、麥當勞真的需要有企業的社會責任、請問里長這裡不能設置科技執法嗎？」

龍恩里長黃家賢表示，學成路得來速車道在高峰時段的交通維護一直是個問題。過去北大派出所曾協助，但警員任務繁重無法隨時維護。建議麥當勞學成店應安排自己工作人員在尖峰時段交維確保住戶順利進出。學成店在6月中將重新開幕，將在正式告知新經理此事，希望麥當勞學成店安排工作人員維護交通秩序。

麥當勞學成店翁襄理表示，學成店在車輛回堵到學成路時，會派人向駕駛勸導勿暫停於學成路上或請駕駛繞行，避免在學成路停等。他指出有時警方也會過來幫忙疏導交通，麥當勞將盡力避免車輛回堵造成周邊居民困擾。