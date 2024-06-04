萬大樹林線進度23.95% CQ890段各站施工現況曝光

新北市三環六線捷運路網進行中，捷運萬大線二期樹林線工程進度至4月底達23.95%。台北捷運局今早報告CQ890工程施工圍籬現況及執行成果，表示目前正削減中央分隔島等工程，其中中華路因路幅窄，車輛過多易壅塞，正削減人行道，同時採滾動式施工、減少圍籬長度，搭配架設攝影機，降低壅塞時間。

樹林線CQ890區段標2022年10月14日開工，工程範圍從新北樹林到迴龍，全長約6.6公里， 全線採高架興建、共8座車站。北捷局今早在新北道安會報中表示，目前施工期程預計到2029年，LG14車站前溪城路的中央分隔島削減中、中華路削減人行道、LG15車站前八德街施作基樁、LG17車站前大安路則是削減人行道及推進工作井施作、中正路則是分隔島拆除施作。

北捷局表示，考量民眾騎車安全，協調交通主管各機關在施工期間增設機車待轉區，待施工完成後再辦理復舊；另運用手機LINE群組平台與新北市交通、警察等機關等保持聯繫，立即掌握突發狀況及訊息；針對樹林中華路、樹林中正路等重要道路，架設攝影機以利交通主管機關掌握狀況，並定期檢討施工及交維，以減少交通衝擊。