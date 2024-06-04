爭取輝達新北設研發中心 侯友宜點這4處適合

人工智慧（AI）熱潮席捲全球，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期再度成為焦點，全台各縣市爭取輝達能落腳設置研發中心。新北市長侯友宜今天表示，第一階段高雄有中央補助機會比較高，但輝達43個合作廠商，有15間都在新北，還有兩間合作大專院校，經發局積極與輝達聯繫爭取第二、第三階段在新北設置研發中心，包括林口工一、泰山楓江、三峽麥仔園與樹林柑園都非常適合。

國民黨團今天總質詢，新北市議員江怡臻指出，AI浪潮席捲全台，近期輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也曾透露興建大型設計中心，要有非常大的土地，也歡迎各界來推薦地點，江認為，新北非常適合爭取。

侯友宜表示，新北市一直非常非常歡迎輝達可以在新北設立研發中心，輝達43間合作廠商中，新北有包括鴻海、技嘉等15間，對新北經濟產業非常重要，新北目前持續積極爭取中，也知道輝達需求是哪些方向。

侯友宜說，高雄在第一階段因有中央補助，機會比較高，不管第一階段落腳在哪，未來第二、第三階段，新北作為都會型態城市，交通與捷運輕軌建設非常方便，尤其林口工一是現成的，未來泰山楓江、三峽麥仔園、樹林大柑園腹地廣大，都能透過都市計畫配合調整。

侯友宜說，新北一定會盡全力爭取，希望AI浪潮帶領者進駐新北，讓新北有更完整供應鏈，帶動全台灣經濟競爭力。

經發局長何怡明補充，目前南港經貿園區正在舉行台北國際電腦展（COMPUTEX）展覽，新北持續對接介紹新北投資環境，與新北產業布局對AI產業的介紹，新北作為AI基礎城的角色，拚吸引更多廠商進駐。

據了解，輝達與新北合作的廠商有鴻海、宸曜、新漢、微星、園剛、麗臺、立端、艾訊、緯穎、技嘉、慧友、醫揚、研揚、勤誠、廣運，合作新創學校則有輔仁大學、淡江大學。