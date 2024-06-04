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不用再羨慕桃園 侯友宜宣布新北明年第1胎3萬、第2胎4萬、第3胎5萬

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜允諾，生育獎勵明年提升，第1胎3萬、第2胎4萬、第3胎5萬。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜允諾，生育獎勵明年提升，第1胎3萬、第2胎4萬、第3胎5萬。記者葉德正／攝影

不少新北市民羨慕桃園市高額生育獎勵，出現父母在新北工作、生活，戶籍卻在桃園的特殊情形。新北市議會今天總質詢，國民黨團要求新北市長侯友宜提高生育獎勵，侯友宜當場允諾，明年起第一胎生育獎勵提升到3萬、第二胎4萬、第三胎5萬，提高到與桃園同規格，明年開始上路。

新北市生育獎勵，目前生育獎勵第一胎2萬元、第二胎2萬、第三胎3萬元，考量台北、桃園與基隆屬同生活圈，3市遷入新北視為連續設籍，滿10個月即可請領。

新北市議會國民黨團今天總質詢，議員呂家愷指出，新北市是全台縮影，他遇到很多服務的民眾，很多人戶籍都在桃園，目的就是希望能夠領到桃園市的生育補助，新北目前生育獎勵不足，難以把更多年輕爸媽留在新北。

侯友宜坦言，基北北桃身為同一個生活圈，生育獎勵確實不能夠太大，他這幾天跟民政局等單位研究預算，確實有調整必要，希望補助起碼讓大家願意留在新北多生。

侯友宜允諾，明年起，第一胎將調整到3萬，第二胎4萬，第三胎5萬，今年會把預算編足，明年就可以正式開始實施，補助金額跟桃園幾乎一膜一樣，他也呼籲所有人趕快告訴朋友，在新北工作就在新北養兒育女。

國民黨團書記長陳偉杰說，很多新北市民為了生育補助，把戶籍遷到台北桃園，感謝市長昨天給了好孕專車放寬，今天又願意提高生育獎勵金。市議員江怡臻也說，考慮可以生第三胎。

桃園 生育補助

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