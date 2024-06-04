老房復甦！「樂埔町」再開放 飽覽日式庭院、枯山水

台北市杭州南路2段67號的歷史建築「錦町日式宿舍群（樂埔町）」於今年6月修復完畢，同時由立偕生活文化團隊接手經營，開放日式庭園、文化策展及西式美食的複合式展演空間。文化局表示，這次也是「老房子文化計畫運動」之一，計畫邁入第11年，期許將文化資產轉化為市民的共享價值。

文化局介紹，「錦町日式宿舍群」修復及再利用工程，耗資1700萬元，進行全面性細節檢修，包含屋簷屋面板腐朽損壞的仿作修復、外牆雨淋板局部破損的復原、上護木漆的檢修，以及新舊木料的防蟲防腐處理，達到最佳蟲蟻防治效果。

文化局說，修復工程是由立偕生活文化團隊著手，在2013年時投入1900萬元進行初次修復，2015年「樂埔町」對外開放營業，直到2022年租期屆滿後重新對外公告招標，團隊以共創「樂埔町3.0」的經營理念與修復計畫再次得標。

為讓民眾能多加親近與了解老房子，除了每季進行文化策展、主題講座外，每周日下午3點提供免付費專人預約導覽，深入體驗建築空間之美、日式庭院的枯山水。立偕生活文化董事長黃文德表示，未來「樂埔町」將以飲食、藝術、心靈、文化四大面向，共創永續價值。