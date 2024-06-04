基北北桃1200定期票享林口轉運站停車場優惠 汽車月票5折

新北交通局說，新啟用的林口轉運站停車場提供50格汽車位及150格機車位，只要持基北北桃1200定期票購買證明上網申請，可享汽車月票5折、機車免費優惠，創新北停車場先例。

新北市政府交通局停車管理科長蔡柏坤今天表示，林口機場捷運A9站旁的林口轉運站停車場6月1日啟用，是新北市首座提供持基北北桃1200定期票享優惠的停車場。

蔡柏坤說，汽車平日每小時新台幣20元，假日每小時30元，月票2500元；機車每次10元，月票300元。民眾只要檢附登記人姓名、聯絡電話、基北北桃1200定期票收據證明及行照，寄信到客服信箱（altob0045@gmail.com）申請，且經交通局協助設定完成後，就可享汽車月票5折、機車單次或月票都免費的優惠。

蔡柏坤表示，沒有購買基北北桃1200定期票的民眾如果有月票需求，也可以至月票系統（https://lotto.altob.com.tw/）登記，額滿為止。

蔡柏坤表示，為優化1200都會通定期票的優惠停車登記流程，停車場經營業者與系統廠商正研議介接可行性，預計9月前辦理完成；未來民眾就可直接在停車場靠卡時直接辨識購買定期票的紀錄，如果有任何建議可撥打1999市民專線反映，交通局將定期檢討。