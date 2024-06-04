快訊

花26元買運動飲料中千萬 統一發票3-4月期中獎清冊出爐

原民禁伐補償金增至6萬元表決通過 2綠委跑票

美議員老爸演說談川普…6歲兒子「不給面子」在身後做鬼臉 網友全笑翻：好可愛

基北北桃1200定期票享林口轉運站停車場優惠 汽車月票5折

中央社／ 新北4日電

新北交通局說，新啟用的林口轉運站停車場提供50格汽車位及150格機車位，只要持基北北桃1200定期票購買證明上網申請，可享汽車月票5折、機車免費優惠，創新北停車場先例。

新北市政府交通局停車管理科長蔡柏坤今天表示，林口機場捷運A9站旁的林口轉運站停車場6月1日啟用，是新北市首座提供持基北北桃1200定期票享優惠的停車場。

蔡柏坤說，汽車平日每小時新台幣20元，假日每小時30元，月票2500元；機車每次10元，月票300元。民眾只要檢附登記人姓名、聯絡電話、基北北桃1200定期票收據證明及行照，寄信到客服信箱（altob0045@gmail.com）申請，且經交通局協助設定完成後，就可享汽車月票5折、機車單次或月票都免費的優惠。

蔡柏坤表示，沒有購買基北北桃1200定期票的民眾如果有月票需求，也可以至月票系統（https://lotto.altob.com.tw/）登記，額滿為止。

蔡柏坤表示，為優化1200都會通定期票的優惠停車登記流程，停車場經營業者與系統廠商正研議介接可行性，預計9月前辦理完成；未來民眾就可直接在停車場靠卡時直接辨識購買定期票的紀錄，如果有任何建議可撥打1999市民專線反映，交通局將定期檢討。

停車場 林口

延伸閱讀

禁團令後首出席旅展 賴清德：總統職責是穩定台海和平

台鐵票價凍漲29年！交長擬下半年提調整方案 年底再推非通勤版TPASS

高雄慶TPASS月票1周年 抽大阪機票、399會員有免費月票

最多省兩千交通費！全國最「俗」雲林交通月票加碼 再推399跨縣吃到飽

相關新聞

新進度！基隆捷運基本設計中 新北：工程明年6月招標

基隆捷運由新北市府興建，從南港到八堵，全長15.59公里，其中樟樹灣到汐止區公所與汐東捷運共線，並共用社后機廠。市議員白...

北捷轉新北捷「年資爆拒絕併計」？ 新北：到職要滿1年

捷運環狀線去年5月由北市移轉新北，有民代接獲陳情，新北捷運公司原承諾認列轉移人員在北捷服務年資，採計上限為5年，但事後卻...

第三副市長有譜曝上任時間？蔣萬安：努力上半年確定

台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢，對於何時第三副市長上任？台北市長蔣萬安今天開出第三副市長條件，表示人選專長其實都不限，他...

萬華1都更案核定花9年挨轟牛步 蔣萬安：上任加速審查

台北市30年以上老屋有65.5萬戶，蔣萬安日前宣布推動大都更計畫，不過議員調閱資料發現，前市長柯文哲任內有一案都更案竟花...

新北新月橋啟動兩階段修復工程 最快9月評估開放通行

0403大地震造成新北新月橋吊索鬆脫異常，市府當天封閉並委託橋梁專業顧問公司吊索開蓋檢查及檢測，初步結果今出爐。新北高灘...

林口輕軌還要等 議員籲先做公車專用道 市府允2年完成

1200月票上路後，林口估算運量大幅度增加到每公里3472人次，離蓋輕軌3500人次只差一步之遙，新北市議員蔡淑君今天總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。