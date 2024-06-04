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抽檢端午節111件產品 新北加強驗瘦肉精、蘇丹紅結果出爐

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市衛生局至餐飲業抽驗粽子。圖／新北衛生局提供
新北市衛生局至餐飲業抽驗粽子。圖／新北衛生局提供

端午佳節將至，新北衛生局抽驗111件應景產品，包括粽子、鹼粽、醬料及常用食材餡料，並加強驗瘦肉精、蘇丹色素，全數符合規定。此外，為讓民眾製作安心鹼粽，衛生局即日起免費發放合法食品添加物「三偏磷酸鈉」，民眾周一至周五上午9點至下午5點，可至各區衛生所索取，限領一包。

衛生局指出，針對粽子、鹼粽、醬料（辣椒醬、甜辣醬、醬油），及常用食材餡料，如菜脯、豬肉、牛肉、乾香菇、蝦米、鹹蛋黃、糯米等抽驗，也抽驗知名粽子禮盒，檢驗食品微生物衛生標準、硼酸、蘇丹色素、防腐劑、漂白劑、乙型受體素、動物用藥及農藥殘留等項目，共抽驗111件產品，檢驗結果均符合規定。

衛生局副局長林美娜說，今年食安事件頻傳，衛生局加強抽驗肉品檢驗乙型受體素、鹹蛋黃檢驗、蘇丹色素及近年高風險食品「鹼粽」檢驗硼酸，今年抽驗全數符合規定，並提醒食品業者，勿使用未經中央主管機關許可添加物，依食安法移送檢調單位，可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬以下罰金。

食品藥物管理科長楊舒秦說，民眾優先選購來源明確、完整包裝食材，若產品有異味、外觀過於鮮艷或過白等不自然色澤應避免購買，烹調前可以清水反覆沖洗去除髒污、多餘的鹽分及食品添加物。而夏日天氣炎熱，食材需確實放置在冷藏溫度7℃以下、冷凍溫度-18℃以下保存。

新北市衛生局至食品行抽驗鹹蛋黃。圖／新北衛生局提供
新北市衛生局至食品行抽驗鹹蛋黃。圖／新北衛生局提供
新北市衛生局至傳統市場抽驗乾香菇。圖／新北衛生局提供
新北市衛生局至傳統市場抽驗乾香菇。圖／新北衛生局提供

抽驗 衛生局 食材

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