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剴剴案兒盟挨批 北市議員籲市府解約

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

1歲男童剴剴去年底遭保母虐待致死，震驚各界，主責此案收出養業務的兒福聯盟難辭其咎，議員昨在委員會提案，兒盟內部及處理事件有漏洞，無論態度或作為皆不符多數民眾期待，提案要求市府應終止對兒盟任何補助和標案。

社會局表示，會針對委託兒盟營運場館查核，未來招標時也會針對投標者有無不當情事做評分，提供評委參考。

民進黨議員林延鳳說，兒福聯盟在市府有很多委託及補助案，剴剴案發生後，兒盟的態度及作為無法符合社會大眾期待，服務品質有重大瑕疵。

林延鳳表示，根據她了解，面對等待收出養孩童，兒盟明明有實力建制中繼中心卻不作為，選擇仰賴保母。她主張市府應展現態度與兒盟解約，就算沒解約，也要列入投標黑名單，針對是否曾發生社會關注重大失職案件列入扣分。

北市社會局長姚淑文回應，兒福聯盟在社會局的委託案和補助案一年約3000多萬元，包含2個親子館委託營運及幾個相關補助款，從採購法來看，目前尚未達到具體可解約條件，已請專業財務、法務人士對業務狀況、金錢流向查核，若有發現缺失會要求限期改善。

姚淑文也提到，剴剴案過後，有檢討現行的收出養機制，包含未來新的收出養案將採機構安置，發生兒虐較高風險的場域為全日托，訪視頻率從1年4次調整為6次，也會建立和家長的溝通平台。

兒福聯盟 收出養 議員

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