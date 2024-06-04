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迎接好孕 新北補助凍卵、AMH檢測

聯合報／ 記者劉懿萱葉德正／新北報導
新北市議會昨天安排市政總質詢，市長侯友宜（中）宣布將補助AMH檢測等多項政策利多。記者劉懿萱／攝影
新北市議會昨天安排市政總質詢，市長侯友宜（中）宣布將補助AMH檢測等多項政策利多。記者劉懿萱／攝影

新北市議員昨質詢關注健康議題，市長侯友宜宣布，市府將補助AMH檢測卵巢功能與生育力、有醫療需求者凍卵補助3萬元，大腸癌篩檢放寬為45歲至49歲，好孕專車改為所有孕婦皆適用。AMH檢測、凍卵補助、大腸癌篩檢預計7月1日上路，好孕專車新制預計明年啟動。

國民黨團聯合質詢提出補助大腸癌篩檢、AMH檢測、凍卵以及放寬好孕專車所得限制等，議員戴湘儀表示，桃園、新竹市均擴大範圍補助凍卵，新北市連AMH檢測補助都沒有；議員江怡臻則說，過去好孕專車限制申請人及配偶近1年總收入低於150萬元才能申請，建議應該要放寬。議員洪佳君提出，大腸癌患者年齡層下降，中央補助50歲以上2年篩檢1次，建議市府擴大補助。

新北衛生局長陳潤秋說，大腸癌篩檢補助將放寬到45至49歲做一次糞便潛血檢查，每人補助200元，編列預算400萬；孕前檢驗抗穆勒氏管賀爾蒙AMH，可作為女性生殖能力參考，評估育齡女性卵子庫存量指標，補助對象是40歲以下、設籍新北婚後孕前婦女，每年有3、4000人可受惠，預算編列320萬。

陳潤秋說，凍卵補助對象是40歲以下女性，若罹患癌症經評估影響生殖功能，可申請3萬元補助，助罹癌女性規畫生育，將編列180萬預算，上述3項措施7月1日上路。

另，好孕專車取消夫妻年所得150萬門檻，所有孕婦皆能使用，不只孕婦及其生產後半年內可使用，也鼓勵爸爸陪同使用好孕專車，約1.1萬人受惠、增編2500萬，最快明年1月上路。

原民議員楊春妹要求社會局研議，調降新北原住民55歲至64歲長者可領取重陽敬老禮金。社會局說明，明年起將設籍新北滿1年的55至64歲原住民，納入發放重陽敬老禮金對象，每人每年1500元。

凍卵 議員

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