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台北大巨蛋演唱會死結 議長將出手

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
台北市副市長李四川（右）日前提到，大巨蛋能否辦演唱會，困境是使用執照註記成「死結」。議長戴錫欽（左）將出手，於6月中下旬邀集各黨、無黨議員等協商，找解禁方向。記者曾吉松／攝影
台北市副市長李四川（右）日前提到，大巨蛋能否辦演唱會，困境是使用執照註記成「死結」。議長戴錫欽（左）將出手，於6月中下旬邀集各黨、無黨議員等協商，找解禁方向。記者曾吉松／攝影

外界關注台北大巨蛋何時能辦演唱會，北市副市長李四川日前點出，使用執照的註記第29點宛如「死結」，綁死讓大巨蛋不能辦演唱會。議長戴錫欽將出手，預計6月中下旬臨時會期間，邀各黨、無黨議員等協商，找出大巨蛋能辦演唱會的解禁方向。遠雄副總楊舜欽表示，因時空背景導致法令及規定限縮巨蛋功能，市府提出釋疑後會配合，也正針對非體育賽事的消防安全試算跑數據，預計6月底，會將相關數據送消安基金會審查。

市長蔣萬安昨赴議會備詢，民眾黨議員陳宥丞質疑蔣，將大巨蛋目前不能辦演唱會甩鍋給前市長柯文哲，並指蔣上任後，完全沒針對大巨蛋無需適用建築技術規則127條，拜會藍綠白議員解套。陳當場送鍋子及啞鈴，暗諷不要只會甩鍋，要把肩膀練好一點。

李四川昨答詢說，他上周發言不是指要讓柯文哲扛，只是將全部的問題攤開來，希望市府、議會能共同解決。2018年都發局前局長林洲民曾發文給遠雄，指大巨蛋辦非運動賽事要依照建築技術規則第127條，若議會、市府沒有共識，沒有人可以解。

市府知情人士表示，大巨蛋死結若由議長找各黨、無黨議員召開協商，找出共識及解禁方向後，市府就能依照這一共識解決，找出一套符合現有公共安全法規、安全的共識方向。

戴錫欽說，他會先詢問各黨團想法，針對大巨蛋使照註記、辦演唱會等非體育賽事，透過議會討論出共識，或有附帶決議。只要議員間有共識，接下來就是討論如何讓大巨蛋安全無虞，又能符合現有相關法規，便能迎接演唱會商機。

府內人士表示，大巨蛋無法辦演唱會，是因柯文哲任內大巨蛋第三次變更設計，在使用執照上註記，2017年內政部發文就提到，大巨蛋屬體育場館，不適用建築技術規則第127條，演唱會只要符合北市大型群聚活動管理自治條例，就可以辦演唱會。

大巨蛋 演唱會 議員

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