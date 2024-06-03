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北農粽子搶手！民眾自掏腰包買16萬送家扶 指定這一味

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
端午節即將到來，台北農產公司推出自家3款粽子。圖／北農提供
端午節即將到來，台北農產公司推出自家3款粽子。圖／北農提供

端午節即將到來，台北農產公司年年推出自家北部粽，每年都超搶手，2021年起，3年銷售總數分別為10.8萬、11.1萬、12.8萬粒，預計今年有機會突破15萬粒，成長約2成，還有民眾自費16萬做愛心，送給家扶中心。

台北同產公司推出的北部粽每年備受好評，北農表示，目前只賣端午檔期，有3種口味，包括古早粽、產銷履歷花生粽及素食的麻香猴菇粽。

北農說，今年就有熱心民眾自費16萬元，購買250盒麻香猴頭菇粽，送給雲林家扶中心北港服務處所服務的家庭享用，讓今年的端午節不只洋溢粽香，還充滿溫馨的芬芳。

北農介紹3種粽子做法。古早粽遵循傳統台灣北部粽作法，使用長糯米，搭配豬五花肉、栗子、香菇、花生、魷魚、2分之1顆蛋黃、金鉤蝦、油蔥酥等食材，口味地道、粽香濃郁；產銷履歷花生粽使用虎尾花生，每一口都有花生香氣；而麻香猴菇粽的猴頭菇屬高蛋白、低脂肪，富含礦物質及維生素的食材，營養價值極高。

北農指出，過去3年端午粽子銷售總數為34.7萬粒，今年有機會突破15萬粒，約成長2成，深受民眾喜愛。北農提醒，北農粽子供不應求，愈接近端午，愈難買到，民眾欲品嚐需加快訂購手腳。

端午節即將到來，台北農產公司推出自家3款粽子。圖／聯合報系資料照
端午節即將到來，台北農產公司推出自家3款粽子。圖／聯合報系資料照

北農 產銷履歷 粽子

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