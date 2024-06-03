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寶林重症就醫費用 北市社會局：由重大災害捐款支付

中央社／ 台北3日電
寶林茶室。圖／聯合報系資料照片
寶林茶室。圖／聯合報系資料照片

寶林茶室食物中毒案，台北市社會局今天表示，重症個案加護病房費用將由北市重大災害捐款支應；個案之一台南黃姓女子已先行支付的部分，北市府已收到單據，正在撥款。

今年3月間發生的寶林茶室食物中毒案釀4人死亡、多人重症進加護病房治療中，有被害人認為台北市政府未提假扣押聲請及團訟費時等。

台北市長蔣萬安今天赴市議會備詢前被堵訪問及此事時指出，第一時間都有協助受害者及其家屬，包含醫藥費、假扣押、訴訟費用協助等服務。

社會局表示，寶林案發生至今，北市府統合衛政 法務、社政提供協助，因狀況特殊，受害人可能面對龐大醫療費用壓力，市府特別決議，針對重症個案加護病房費用，先由醫院將帳單給衛生局彙整，由北市府先行墊付。

社會局指出，相關款項將由北市重大災害捐款支應；個案台南黃姓女子因就醫後已先自行付掉款項，在社會局協助後已收到相關資料，北市府正在進行撥款程序；此外社會局也針對受害者及家屬，啟動「一案一社工」關懷訪視。

民眾黨北市議員陳宥丞質詢表示，社會局至今幫助多少受害者及墊付總金額。

台北市社會局長姚淑文答詢指出，關懷訪視金共支付新台幣22萬元，而重症者的醫療帳單現在都在北市這裡，重症病人不用支付任何費用。

捐款 食物中毒

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