客運846延駛進社區 瑞芳新峰、爪峰里七千人受惠

新北市瑞芳區爪峰里和新峰里，是全區居住人口數排行第一及第二的里，兩里加起來七千多人，但進出的大眾運輸工具目前只有新北市的新巴士，市議員林裔綺協助爭取將客運846路線延長行駛至這兩個里，並增加六個站點，鼓勵民眾多加利用。

市議員林裔綺表示，瑞芳區爪峰里和新峰里居住人口眾多，平常出入的大眾運輸目前只有新巴士，為讓居民進出更方便，也爭取到客運846瑞芳到平溪的路線，延駛到爪峰里和新峰里一帶，也鼓勵鄉親搭乘公車等大眾運輸並提升學生通學及校園交通安全。

新峰里里長黃茂峻說，很感謝市府交通局，區公所和議員林裔綺多方爭取及配合下，讓846路線客運可以進入到最多人口居住的爪峰里和新峰里，沿途也增加六個站點，向東停靠埔頭，OK便利店，東方瑞士，向西停靠瑞芳國中，民享新村，黃金大鎮。