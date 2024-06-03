園遊會愛心滿滿 淡水一信90週年捐20萬元助弱勢

為歡慶淡水第一信用合作社成立90週年，上周六(1)日在淡水國民運動中心前方，舉辦「90週年親子公益園遊會」，不僅是邀請到淡水在地舞蹈教室帶來精彩的表演，現場規劃有兒童遊戲場，提供遊樂設施讓小朋友免費使用，園遊會以兒童遊戲、節目表演和攤位市集為主軸，淡水一信更現場慷慨捐贈公益團體20萬元，展現出對地方關懷幫助的熱心。

活動當天，有美食、手作商品及DIY做手藝等等的多樣市集攤位，舞台區則邀請多個團體精彩表演，還有淡水一信幼兒園的小朋友，也展現出活潑可愛的童趣表演，讓親子一同渡過充滿開心的週末下午。

淡水一信理事主席麥勝剛表示，今年90週年，園遊會是一系列活動的其中之一，現場市集包括有吃喝、遊戲、手工商品以及親子DIY做手藝等20多個攤位，更重要的就是不忘公益回饋社會，捐助在地弱勢團體，除了期許在金融業業務穩定發展之外，也希望可以讓社會更美好。

淡水一信捐助公益團體20萬元，受贈單位有新北市淡水區關懷弱勢協會和財團法人伊甸社會福利基金會，由麥主席在舞台上親自頒贈，並且由理事長蔡錦賢以及副執行長何天元到場接受捐贈，二人感謝淡水一信熱心公益。

淡水一信表示，過去續捐贈救護車、警用巡邏車、復康巴士等等每年還舉辦國民中小學學生書法寫生比賽、捐贈國民中小學「一信獎」獎學金，及舉辦冬令救濟活動等，不勝枚舉，淡水一信已經是一家善盡企業社會責任，熱心舉辦公益活動的金融機構，期盼透過90週年系列活動，一起與在地居民分享，並且造福地方深耕發展。

淡水一信向來經營穩健，公司治理嚴謹，積極建置管理資訊系統，有效提升服務品質與工作效能，在地化深耕經營，締造了良好的營運績效，該社前後已榮獲第5屆、第7屆、第9屆及第11屆的台灣金融業務「菁業獎」，是深獲各界贊許的優質基層金融。

該社自102年起陸續奉准增設了萬里、板橋、林口、中和、北投及新莊6家分社，業務蒸蒸日上，目前存款總額已達到1,022億元，放款總額達到712億元，金融業務規模成績亮麗。淡水一信深入街坊社區親切服務熱忱的獨特品牌形象，深受地方人士及同業所認同與肯定，該社將於6月18日在台北市松山區八德路三段228號成立臺北分社，屆時可以服務更多臺北市居民，延伸淡水一信具有人情味的貼心服務。