募集善心企業愛心 萬里公所端午佳節發物資

端午佳節將至，為了讓有需要的中低收入家戶也能感夠到滿滿的過節氛圍，萬里區公所媒合善心企業捐贈物資，並且也趕在端午佳節之前發放，特別的是今年的發放物資中有應景的肉粽，是來自兆豐投信的愛心捐贈，希望端午節萬里區的中低收入家戶，都能品嚐到肉粽感受到佳節的氛圍。

萬里區長黃雱勉表示，兆豐投信繼年初發放年菜，時序又到端午，再度來到萬里區發放端午肉粽給有需要的家戶。而除了感謝兆豐投信的物資捐贈，更加也感謝兆豐投信的同仁們特別來到偏鄉開啟防詐騙講座，教導長輩最近的詐騙騙術，透過破解騙術來保住自己的老本。

今年的端午佳節物資發放，萬里區公所媒合來自金山財神廟以及兆豐投信的物資，除了肉粽之外還有柴米油鹽等民生必需品，區公所除了表達滿滿的感謝，更加也期待透過善心企業的拋磚引玉能夠有更多的善心來關注有需要的家戶，為社會挹注更多的暖流。