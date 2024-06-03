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石門三寶行銷推廣 搭鼓藝節熱潮「粽量擊」登場

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
「2024粽量擊登場」石門三寶農特產品行銷推廣活動及「2024新北市鼓藝節」，同時也為即將到來的端午佳節進行暖身。圖／紅樹林有線電視提供
「2024粽量擊登場」石門三寶農特產品行銷推廣活動及「2024新北市鼓藝節」，同時也為即將到來的端午佳節進行暖身。圖／紅樹林有線電視提供

石門區公所與新北市政府文化局跨區局合作舉辦「2024粽量擊登場」石門三寶農特產品行銷推廣活動及「2024新北市鼓藝節」，同時也為即將到來的端午佳節進行暖身。今年的活動以石門三寶(肉粽、石花凍及鐵觀音)及在地農特產品進行行銷，並有精彩的傳統鼓藝及現代樂器結合表演，提供市民朋友味覺、視覺、聽覺的三重震撼饗宴。

文化局翁玉琴主任秘書表示，鼓藝節已邁入第18個年頭，為讓活動更豐富精彩，特別與各地區公所合作，結合在地節慶或特色活動，及在地共好。石門場將由「三芝國中大鼓隊」熱鬧開場，「動手動腳舞團」及「汐止樟樹國小森巴鼓隊」帶來青春洋溢的動感樂舞及森巴，「Drumily擊樂團」則融合中、西、日、臺展現多元鼓藝，最後由知名的「宋坤傳藝」與小提琴演奏家「康妮媚」共同推出創新跨界聯演，多元素表演完美融合，讓市民朋友欣賞不同的鼓藝表演!

民政局專門委員陳國欽表示，新北「石門粽」自民國70年間從十八王公香火鼎盛時期的祭拜供品，至今已成為外地遊客到石門必買的傳統美食。石門三寶除了肉粽外，還有著名的「石門鐵觀音」茶及天然海洋的健康食材「石花凍」，多樣的在地美食歡迎大家來品嚐。除了石門在地特色美食外，今年更結合「2024新北市鼓藝節」，提供市民朋友多元的在地美食及新北的鼓藝文化體驗。

石門區長曾明華說，「2024粽量擊登場」石門三寶農特產品行銷推廣活動與「2024新北市鼓藝節」結合舉辦，非常感謝文化局的跨區局合作。而石門區境內有十幾家的肉粽業者，各家的肉粽風味獨特各有特色，石門粽遠近馳名，「石門鐵觀音」及「石花凍」更是石門在地特色美食，農特產品聯合展售與「2024新北市鼓藝節」統合式的行銷，讓市民朋友不僅欣賞石門的好山好水好人情也能品嚐石門在地美食。

新北 石門 美食

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