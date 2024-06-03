信義區社宅電梯進水故障36小時 蔣萬安承諾租金補償

台北市信義區廣慈社宅昨因工人清洗水塔後忘記關水，水淹4部電梯故障，影響260戶，今凌晨5時搶修1部電梯。議員洪健益今總質詢時指出，不少身心障礙者、長者逾36小時得爬樓梯，外送員也不願送餐，影響甚鉅，要求市府補償租金及懲處廠商。市長蔣萬安承諾，會參考過去模式，租金能減免一定會減免，也會依合約懲處廠商。

洪健益表示，社宅內有不少身障者、長者，整整1天無法出入，逾36小時只能徒步來回1樓到23樓間，外送員也不願送餐，昨天的午餐還是里長主動發放，今天早餐只準備60份，痛批市府沒誠意。而物業公司疏失，造成造成電梯故障受損，上下班、上下課的人都得走樓梯，要求市府補償租金及懲處廠商。

蔣萬安回應，責任要先釐清，會依照合約懲處廠商；而租金補償部分，會參考過去處理的方式，能減免一定會給予減免。

北市住都中心說，昨電梯故障後，即刻責成物業廠商、電梯廠商及機電人員於現場緊急處理，以大型風扇加速風乾後進行檢修。今凌晨5時完成1部電梯修復，開放住戶搭乘，其餘電梯陸續檢修，盼18時前再修復1部，預計5日全部修復完畢。

租金補償部分，住都中心表示，將與都發局研議住戶補償方案，確認後提出。另外，市府與相關廠商今9時赴現場會勘，研判因5月底頂樓水塔清洗完後，系統在補水過程中發生溢水，因排水宣洩不及致流入梯廳，需釐清為設備故障或人為操作不當所致，若人為疏失，將依契約規定追究廠商責任。

住都中心指出，電梯故障影響260戶，其中獨居長者9戶、行動不便者6戶，昨晚已協助有需要的住戶提供晚餐，今早也提供早餐，如有外送需求也請物業人員協助送達，提供住戶及時的需要與協助。