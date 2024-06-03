北市第三副市長人選懸缺 議員問蔣萬安：有沒有找黃仁勳推薦

台北市第三副市長人選遲無下文，市議員陳宥丞今天質詢時希望盡快找到人選，並詢問有無請輝達執行長黃仁勳幫忙推薦人才。市長蔣萬安說，一直在徵詢，希望盡快找到。

台北市議會今天進行市政總質詢，民眾黨台北市議員陳宥丞質詢問到，對於台北市副市長李四川、林奕華，個人都相當尊重，但隨著台北市去年2月缺工6800人、今年則超過7000人，所有人都在問「第三副市長在哪裡」，自己也對此詢問多次。

陳宥丞指出，針對第三副市長問題，蔣萬安去年曾說這事涉中央，如今北市人口提升已做到了、自主權也拿到手了，由於蔣萬安近日曾和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳碰面，有無請黃仁勳幫忙推薦人才。另外，國民黨市議員秦慧珠建議找黃仁勳當市政顧問，蔣萬安是否有詢問。

蔣萬安答詢表示，當然很希望能和輝達有很多合作，人選部分一直有在徵詢中，希望能盡快找到第三副市長。

陳宥丞追問，先前蔣萬安曾說有5個口袋人選，如今看來可能告吹，並詢問現場官員有無人被徵詢過，但無人舉手。隨即現場點名台北市觀傳局長王秋冬、研考會主委俞振華備詢，詢問2人有無被諮詢過擔任第三副市長，2人都答說「沒有」。

陳宥丞緊接著又追問，若蔣萬安希望王秋冬、俞振華來幫忙，是否願意。俞振華表示，此為市長職權；王秋冬也說，目前將現有工作做好比較重要。

陳宥丞最後表示，這個芭樂票已經等了2年，疫情過後北市人口明顯成長，目前2個副市長撐得很辛苦，希望盡快找到第三副市長分擔，對於王秋冬、俞振華這2個人選，他個人不反對。