大巨蛋演唱會死結…議員批蔣萬安無作為 送鍋子：別甩鍋前朝

大巨蛋何時能辦演唱會？民眾黨議員陳宥丞質疑，蔣市府對於大巨蛋目前還不能辦演唱會，甩鍋給前朝柯文哲，並指蔣萬安上任後，是否有針對大巨蛋無需適用建築技術規則127條，來拜會藍綠白議員解套？蔣回沒有，陳宥丞也當場送一只鍋子及啞鈴，要蔣萬安既然這一年什麼作為都沒有，不要只會甩鍋柯文哲，也要蔣萬安「肩膀練好一點」。

台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，民眾黨議員陳宥丞說，大巨蛋的建照是前市長柯文哲發的，不過大巨蛋的使用執照是蔣萬安發的，但對於大巨蛋使照註記綁死？陳質疑，大巨蛋蔣萬安風光剪綵，但遇到問題卻只知道甩鍋。

陳宥丞提到，大巨蛋的歷史背景與公安需求，當初柯市府時，議會要求使用執照應該要高規格檢驗；導致副市長李四川這一年的努力，建管處官員也不敢幫忙闖關，也很為難？李四川表示，沒有錯，李表示，他上周的發言不是要柯文哲來扛，只是將全部的問題端出來，希望市府、議會能共同解決。因為民國107年時，都發局前局長林洲民曾發文遠雄，講得很清楚，所有辦非運動賽事，一定要依照建築技術規則第127條，這個沒有辦法有人可以解。

議員也要求李四川「不要去配合故意或裝不懂的人」而情緒性發言，李四川表示，請放心，他不會去配合哪一個人，有什麼事情，都會說真話，該怎麼解決就去面對它。

陳宥丞也質疑現階段大巨蛋的問題，並稱這是蔣萬安的芭樂票「修不好、改不完、辦不了」。包括大巨蛋昨天又漏水了；還有大巨蛋也有一個專有名詞「痛苦槍」的問題，因大巨蛋測速槍測得投手測速都會少3至5公里，昨天大聯盟有球探來看徐若熙，發現徐在大巨蛋的表現少了5點多公里，大巨蛋試營運至今，這些問題都沒有改善。

還有大巨蛋有音場問題，藝人魏如萱就提到「大巨蛋這樣唱，乾脆清場比較快」，陳宥丞說，音場、音域是非常專業的，應該找專業單位提供數據，不然藝人未來要到大巨蛋開演唱會，會變成演唱界的白老鼠；身障朋友座位區很容易被擋視野，蔣萬安說，未來可以參考甲子園或其他國家，看如何處理，也會保障身心障礙者看球權益。