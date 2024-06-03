影／台中電動車停車要收費了 最快明年起、費率看這裡

台中市電動車總數8300多輛，原本在公有停車場或路邊停車格可免費停車，但出現長期占用等不少亂象，交通局指出，電動車愈來愈多，中市府修正「台中市公有停車場收費自治條例」，議會法規委員會今通過修正案，最快明年1月起電車車停車前一小時免費、第一小時起按車場費率收費，充電車格停車第1小時20元、充電費率一度上限20元。

交通局長葉昭甫表示，為鼓勵綠能車輛，台中市現況，電動車停放在停車格一律免費，但停放在有充電樁的停車格，第一小時20元，第二小時後每小時40元。

市議會法規委員會今通過「台中市公有停車場收費自治條例」修正案，將送大會二、三讀。葉昭甫說，自治條例通過後，在公告實施前仍維持現狀，因加設400支充電椿及改現有的400多支收費設備，最快明年一月實施新辦法。

新辦法，電動車停車一般車格第1小時免費、第2小時以上依現場費率為準；另充電車格，第1小時20元、第2小時40元，充電費率以停車場充電椿的費率為準，按充電度數計價，每度上限20元。 葉昭甫解釋，因分快充與慢充，設備費差10倍，因此由各停車場自訂費率。

目前六都針對電動車停車費，僅台中沒收費，其他都依各場費率收費；充電車格收費除停車費外，另按實際充電度數計費，各地上限不同，從1度7元到10元，台中市的標準是1度20元，新北市未訂、北市則以每小時充電加收10元、未充電占車格每小時加收20元起跳，最多收60元。

台中市電動車數量越來越多，原採電動車免費充電和停車的方式，不少車主抱怨生不少亂象，例如車位有限，但電動車長時間占用，不收費不心疼等。

法規委員會召集人陳俞融、副召李中原對此案持保留態度，認為交通局收費標準不具體，只要求通過自治條例後另訂收費辦法，不同意「空白授權」，要為民眾把關，直到交通局明列收費標準後，同意放行。

議員黃守達表示，委員會緊盯就是要求交通局提出電動車優惠的配套法案，包括停車優惠是半小時或一小時？什麼時間點充電要改採按電費計價？會中引發爭議。黃守達強調，因應充電回歸電表計費，交通局應確實提供電動車相關優惠，落實淨零永續自治條例的精神。