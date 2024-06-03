快訊

不到10秒…行車記錄器還原基隆山崩瞬間 1機車急逃「巨石吞沒貨車」

影／基隆大規模走山2人車內遭砸受傷 基隆長庚說明最新傷勢

影／驚心動魄40秒 他漁船上拍下基隆潮境「零星落石到整片山崩」全畫面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中電動車停車要收費了 最快明年起、費率看這裡

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會法規委員會今天通過修正「公有停車場收費自治條例」，中市電動車最快明年一月停車及充電要收費了。記者陳秋雲/攝影
台中市議會法規委員會今天通過修正「公有停車場收費自治條例」，中市電動車最快明年一月停車及充電要收費了。記者陳秋雲/攝影

台中市電動車總數8300多輛，原本在公有停車場或路邊停車格可免費停車，但出現長期占用等不少亂象，交通局指出，電動車愈來愈多，中市府修正「台中市公有停車場收費自治條例」，議會法規委員會今通過修正案，最快明年1月起電車車停車前一小時免費、第一小時起按車場費率收費，充電車格停車第1小時20元、充電費率一度上限20元。

交通局長葉昭甫表示，為鼓勵綠能車輛，台中市現況，電動車停放在停車格一律免費，但停放在有充電樁的停車格，第一小時20元，第二小時後每小時40元。

市議會法規委員會今通過「台中市公有停車場收費自治條例」修正案，將送大會二、三讀。葉昭甫說，自治條例通過後，在公告實施前仍維持現狀，因加設400支充電椿及改現有的400多支收費設備，最快明年一月實施新辦法。

新辦法，電動車停車一般車格第1小時免費、第2小時以上依現場費率為準；另充電車格，第1小時20元、第2小時40元，充電費率以停車場充電椿的費率為準，按充電度數計價，每度上限20元。 葉昭甫解釋，因分快充與慢充，設備費差10倍，因此由各停車場自訂費率。

目前六都針對電動車停車費，僅台中沒收費，其他都依各場費率收費；充電車格收費除停車費外，另按實際充電度數計費，各地上限不同，從1度7元到10元，台中市的標準是1度20元，新北市未訂、北市則以每小時充電加收10元、未充電占車格每小時加收20元起跳，最多收60元。

台中市電動車數量越來越多，原採電動車免費充電和停車的方式，不少車主抱怨生不少亂象，例如車位有限，但電動車長時間占用，不收費不心疼等。

法規委員會召集人陳俞融、副召李中原對此案持保留態度，認為交通局收費標準不具體，只要求通過自治條例後另訂收費辦法，不同意「空白授權」，要為民眾把關，直到交通局明列收費標準後，同意放行。

議員黃守達表示，委員會緊盯就是要求交通局提出電動車優惠的配套法案，包括停車優惠是半小時或一小時？什麼時間點充電要改採按電費計價？會中引發爭議。黃守達強調，因應充電回歸電表計費，交通局應確實提供電動車相關優惠，落實淨零永續自治條例的精神。

停車場 台中市 電動

延伸閱讀

台中市優良計程車駕駛人遴選 報名至6月19日

國道1號與台74線銜接通車 台中尖峰往返市區省20幾分鐘

影／警守株待兔？學生怨東海大學旁「待轉區太小」 機車滿出來被開單

中捷綠線延伸啟動綜合規劃採購 盼早日開工促發展

相關新聞

信義區社宅電梯進水故障36小時 蔣萬安承諾租金補償

台北市信義區廣慈社宅昨因工人清洗水塔後忘記關水，水淹4部電梯故障，影響260戶，今凌晨5時搶修1部電梯。議員洪健益今總質...

大巨蛋演唱會死結…議員批蔣萬安無作為 送鍋子：別甩鍋前朝

大巨蛋何時能辦演唱會？民眾黨議員陳宥丞質疑，蔣市府對於大巨蛋目前還不能辦演唱會，甩鍋給前朝柯文哲，並指蔣萬安上任後，是否...

影／台中電動車停車要收費了 最快明年起、費率看這裡

台中市電動車總數8300多輛，原本在公有停車場或路邊停車格可免費停車，但出現長期占用等不少亂象，交通局指出，電動車愈來愈...

「青職斜槓商店試營運」 台北市青年局成立首日力推親子體驗

臺北市政府青年局正式成立首日，推出「青職斜槓商店試營運」，在北市青年局大樓提供展示空間，為斜槓青年打造手作商品或服務的「實證場域」…

新北野生幼雛鳥救援案暴增！4月起每週逾100件 民眾救前先做一動作

新北市動保處表示，目前是野生鳥類繁殖期，相對也使得幼雛鳥救援案件增多，4月起每週接獲救援案超過100件，民眾若發現落巢野...

蔣萬安點頭了！北市警局長李西河6日上任 署長牽線親自拜訪

警政署長張榮興上任後，台北市警察局長出現空缺，孰料警政署上周宣布，台北市警局長由李西河接任，而非原先內政部長劉世芳提供市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。